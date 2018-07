Nyolc gyereket már kimentettek a thaiföldi barlangból

Szijjártó: Magyarország felajánlotta a segítségét



Magyarország felajánlotta segítségét a thaiföldi kormánynak a Tham Luang barlangrendszerben rekedt ifjúsági focicsapat kimentéséhez - közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.



Szijjártó Péter újságíróknak elmondta: "természetesen ahogy az egész világ, úgy mi Magyarországon is szinte lélegzetvisszafojtva figyeljük, hogy sikeres lesz-e a thaiföldi mentőakció". Remélhetőleg a labdarúgócsapat valamennyi játékosát és edzőjét is sikerül majd kimenteni a barlangból - fogalmazott.



Kiemelte: a magyar barlangi mentőszolgálat nemzetközileg elismert, s felvették a kapcsolatot a barlangi mentők vezetőjével. Jelezték a thaiföldi kormánynak, hogy ha szükség van további barlangi mentőkapacitásra, akkor Magyarország készen áll az együttműködésre a thaiföldi kormány és a magyar barlangi mentők között - mutatott rá.



A külügyminiszter kitért arra: konzultáltak a Magyar Karitásszal is az esetleges későbbi segítségnyújtásról, és a szervezet szintén készen áll arra, hogy a thaiföldi kormány igénye esetén támogatást nyújtson.



Mint mondta, a thaiföldi kormány megköszönte a felajánlást, és közölte, hogy a világ szinte valamennyi országából érkezett valamilyen felajánlás, és amennyiben igényt tartanak a magyar segítségre, időben jelzik, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessék.



Vasárnap sikeresen kimentették a thaiföldi Tham Luang barlangrendszerben rekedt 12 tagú ifjúsági focicsapat első négy tagját, hétfő délelőtt pedig a második mentőakció is elindult. A 11 és 16 év közötti gyerekekből, illetve 25 éves edzőjükből álló csoport június 23-a óta raboskodik a monszuneső miatt elárasztott barlang fogságában.

