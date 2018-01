Nyolc ország is lekerülhet az EU adóparadicsomokról összeállított feketelistájáról

Az uniós gazdasági és pénzügyminiszterek december elején fogadták el a listát, melyre az adóelkerülés ellen nem elég hatékonyan fellépő országok kerültek fel, miután az EU közlése szerint közel egy év párbeszéd után sem voltak hajlandók együttműködésre.



Az EUObserver brüsszeli hírportál információi szerint azonban a szakminiszterek jövő heti ülésükön Barbadost, Dél-Koreát, az Egyesült Arab Emírségeket, Grenadát, Makaót, Mongóliát, Panamát és Tunéziát máris el fogják távolítani a feketelistáról.



Névtelenséget kérő uniós források szerint ezek az államok új kötelezettségvállalásokat jelentettek be, ezért kerülhet sor a lépésre. A felsorolt nyolc ország így átkerül az EU úgynevezett szürkelistájára, melyen most negyvenhét olyan állam szerepel, amely ígéretet tett rá, hogy összhangba hozza szabályozását az uniós normákkal.



A feketelistán marad Amerikai Szamoa, Bahrein, Guam, a Marshall-szigetek, Namíbia, Palau, Saint Lucia, Szamoa, illetve Trinidad és Tobago.



Markus Feber német néppárti európai parlamenti képviselő élesen bírálta, nevetségesnek nevezte a tervezett lépést, kiemelve, hogy Panama hosszú idő óta tudatosan egy adóparadicsom képét alakítja ki magáról, és ennek ellenére most le fog kerülni a szankciókat egyelőre még csak nem is tartalmazó feketelistáról.



Aurore Chardonnet, az Oxfam nemzetközi civil szervezet szakértője szerint az intézkedés "aggasztó", amellyel "kiüresítik a listát, meggyengítik a hitelességét".



Pierre Moscovici uniós pénzügyi biztos decemberben leszögezte: a lista elfogadását szankcióknak kell követniük, a szürkelistán szereplő országoknak pedig mielőbb hitelt érdemlően eleget kell tenniük a vállalásaiknak, senki nem kaphat szabad utat.



Az eljárásban több mint kilencven országot vizsgáltak, a bírálók szerint azonban a tagországi kormányok képviselőit tömörítő tanács annyira felvizezte az Európai Bizottság által javasolt kritériumrendszert, hogy az EU egyetlen állama sem kerülhetett fel a listára.