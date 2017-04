Obama nemzetbiztonsági főtanácsadója tagadja, hogy politikai célokra használta a hírszerzést

Barack Obama volt amerikai elnök egykori nemzetbiztonsági tanácsadója kedden lehetségesnek nevezte, hogy mások lehallgatása keretében véletlenül lehallgatták Donald Trumpot és munkatársait, de tagadta, hogy ő szivárogtatta ki Trump egyes volt munkatársainak orosz kapcsolatait.



Susan Rice az MSNBC televíziónak adott interjújában tagadta a Bloomberg hírügynökség és a Fox televízió korábbi értesüléseit, miszerint politikai okokból megpróbálta kideríteni, majd kiszivárogtatni azoknak a személyazonosságát, akik Donald Trump kampánycsapatában, majd az átmenetet bonyolító munkatársai körében kapcsolatban állhattak vagy beszélgetéseket folytathattak orosz tisztségviselőkkel.

Ezeket a beszélgetéseket a hírszerzés állítása szerint "véletlenül" lehallgatta és rögzítette is, amint azt John Brennan, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatója is elismerte.



A volt nemzetbiztonsági főtanácsadó az MSNBC riporterének azt mondta: "hamis az az állítás, miszerint az Obama-kormányzat politikai célokra használta a hírszerzést". Elmondta, hogy nemzetbiztonsági főtanácsadóként más magas rangú tisztségviselőkkel együtt minden reggel megkapta a titkosszolgálati jelentéseket, amelyek konkrét neveket nem tartalmaztak, de előfordult, hogy kérte a jelentésben szereplő emberek beazonosítását a hírszerzéstől, amit indokolt esetben meg szoktak tenni azok, akik a jelentést megkapják.



Rice visszautasította Donald Trump állítását, hogy a Fehér Ház még elnökválasztási a kampánya alatt lehallgattatta őt. Rice úgy fogalmazott azonban, "lehetséges volt", hogy Donald Trump és munkatársai "véletlenül" a lehallgatottak között legyenek. Tagadta viszont, hogy egyes személyeket - így például Michael Flynnt, Trump elnök első és lemondatott nemzetbiztonsági főtanácsadóját - ő "leplezte" volna le.



A Rice-ügy nagy vihart kavar a kongresszusi politikusok körében és az amerikai közéletben. Rand Paul kentuckyi republikánus szenátor például kedden este egy interjúban leszögezte: "Susan Rice révén végre előbújik az igazság". A szenátor azt is felvetette, hogy büntetés terhe mellett a kongresszus elé kellene idézni a volt nemzetbiztonsági főtanácsadót.



Trump elnök március elején Twitter-bejegyzésben azt állította, hogy a volt elnök, Barack Obama lehallgattatta őt és munkatársait. A volt elnök akkor ezt szóvivője útján tagadta.