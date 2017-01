Obama: Oroszországnak az volt a szándéka, hogy ˝bekavarjon˝ az elnökválasztásba

Barack Obama az ABC televíziónak adott interjúban kijelentette: Oroszországnak az volt a szándéka, hogy "bekavarjon" az amerikai választási folyamatba. Donald Trump, megválasztott elnök szerint viszont csak a demokraták hanyag számítógépes védelméről volt szó.



Obama elnök az ABC televízió vasárnap délelőtti politikai vitaműsorának adott interjút, az ABC azonban már szombaton részleteket közölt a beszélgetésből.



"Azt hiszem, hogy igaz az, hogy az oroszok szándéka az volt, hogy bekavarjanak, és be is kavartak" - fogalmazott az amerikai elnök.



Obama következetesen nem a beavatkozás kifejezést használta.



Obama arra is figyelmeztetett, hogy a pártviták sora és a megosztottság veszélybe sodorhatja az amerikai hírszerzés szervezeteinek hatékony munkáját.



"Az egyik dolog, ami a leginkább aggaszt, az, hogy republikánusok és hozzájuk közel álló tévékommentátorok jobban bíznak Vlagyimir Putyinban, mint amerikai honfitársaikban, ha ezek a honfitársak demokrata pártiak. Ennek nem szabad így lennie" - húzta alá Barack Obama.



Az elnök üzent utódjának, Donald Trumpnak is. "Emlékeztetnünk kell önmagunkat, hogy ugyanabban a csapatban játszunk, Vlagyimir Putyin nem ebben a csapatban játszik" - hangsúlyozta.



Szombaton Donald Trump szintén ismét reagált a pénteken nyilvánosságra hozott hírszerzési jelentésre. A megválasztott elnök szombat reggeli Twitter-üzenetében ezúttal is mérsékelni igyekezett a hírszerzői megállapítások jelentőségét, s leszögezte: "az egyetlen ok, amiért a gyönge számítógépes védelemmel ellátott Demokrata Országos Konvenció elleni hackertámadásokról beszélünk, hogy a demokraták veresége olyan nagy volt, hogy most totálisan zavarban vannak". Trump hangsúlyozta azt is: a hírszerzési jelentés nem állította, hogy megdönthetetlen bizonyítékok volnának arra, hogy a hackertámadások befolyásolták volna a választási eredményeket.



Pár órával később Trump a közösségi oldalon arról írt, hogy Oroszországgal jóban lenni nem rossz, hanem jó dolog.



"Csak a hülyék és a bolondok gondolják azt, hogy rossz" - írta, majd kifejtette: Oroszország az ő vezetése alatt a mostaninál sokkal jobban fogja tisztelni az Egyesült Államokat, és közösen talán a világ sok nagy és sürgető problémáját meg tudják majd oldani.



Leon Panetta, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) egyik volt vezetője még pénteken este egy televíziós interjúban lényegében Barack Obamát és a demokrata párti kormányzatot okolta a történtekért, mondván, hogy ha már 2015 végétől, 2016 elejétől tudtak az esetleges hackertámadásokról, akkor miért nem tettek ellene. Panetta, aki 2009 és 2011 között volt CIA-főnök, később pedig védelmi miniszter, ostorozta Donald Trumpot is, amiért nyíltan bizalmatlanságát hangoztatja az amerikai hírszerző szervezetek munkáját illetően.