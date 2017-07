Öböl menti viszály: a Katart bojkottáló arab államok újabb intézkedésekre készülnek

A négy arab állam csütörtöki közös nyilatkozata szerint, éselutasító magatartása pedig csak megerősítette, hogy az emírség továbbra is a térség stabilitásának és biztonságának aláásásán van.A nyilatkozat kiemelte: a négy arab ország intézkedései a katari vezetés, nem pedig a katariak ellen irányulnak.Szaúd-Arábia, Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein külügyminiszterei szerdán komolytalannak nevezték Katarnak a követeléseikre adott elutasító válaszát., és kereskedelmi blokád alá veszi, mert terroristákat támogat, együttműködik Iránnal, és beavatkozik a belügyeikbe. Később csatlakozott hozzájuk Mauritánia és a Comore-szigetek, illetve Jordánia és Dzsibuti is korlátozta a diplomáciai kapcsolatokat Katarral., és tíz napot adott számára, hogy a válság rendezése érdekében egyezzen bele a követelések teljesítésébe. A határidőt később két nappal meghosszabbították. A követelések között szerepelt az al-Dzsazíra televízió bezárása, az Iránnal fennálló kapcsolatok szűkítése és a katari török katonai támaszpont felszámolása is. Az érintett arab országok hangsúlyozták: feltételeik nem képezik alku tárgyát, és az elszigetelés irányába tett további lépésekkel fenyegették Katart, ha nem fogadja el követeléseiket.Doha szerint az arab országok teljesíthetetlen követelések elé állították.