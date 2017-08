Öböl menti viszály: amerikai közvetítők békítenék a feleket

Az amerikai diplomácia vezetője Washingtonban újságírók előtt hangsúlyozta, hogy "az érintett felek pillanatnyilag még nem is beszélnek egymással".A miniszter meg is nevezte a két közvetítőt: Tim Lenderking diplomatát, az Egyesült Államok szaúd-arábiai nagykövetségének volt munkatársát és Anthony Zinni nyugalmazott tábornokot, az Egyesült Államok Közel-Keletet is "felügyelő" Középső Parancsnokságának volt főparancsnokát, aki különmegbízottként a palesztin-izraeli konfliktusban is már ellátott közvetítői feladatokat.a külügyminisztériumban tartott tájékoztatón leszögezte: az amerikai kormányzat célja nem egyszerűen az, hogy Katar és az ellene bojkottot hirdető államok szóba álljanak egymással, hanem hogy tárgyalóasztalhoz is üljenek és legalább meginduljon a párbeszéd és a vita közöttük.Szaúd-Arábia, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Egyiptom június 5-én hirdetett teljes körű - szárazföldi, tengeri és légi - bojkottot Katar ellen, azzal vádolva meg a kicsiny monarchiát, hogy támogatja a muszlim szélsőségeseket, finanszírozza a nemzetközi terrorizmust, és megpróbálja destabilizálni az Öböl térségét. Ezen kívül szemére hányták Dohának azt is, hogy túlságosan baráti a viszonya Iránnal, amelyről a bojkottot meghirdető államok úgy gondolják, hogy a terrorizmus egyik fő támogatója.Az Egyesült Államok nehéz helyzetben van, hiszen a térségben mind Szaúd-Arábia, mind Katar fontos szövetségese. A katari főváros, Doha melletti amerikai támaszponton mintegy 11 ezer amerikai katona állomásozik, s innen indul bevetésre az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen. Az amerikai diplomácia folyamatosan közvetíteni próbál a válságban. A legutóbb Tillerson külügyminiszter járt Dohában, ahol megállapodást írt alá a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemről. Katar egyébként mindig határozottan cáfolta, hogy az ellene felhozott vádak megalapozottak volnának.

Eltökéltek vagyunk, hogy ez a válság megoldódjék és ismét helyreálljon az Öböl-térség egysége

- hangsúlyozta kedden Rex Tillerson.