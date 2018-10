Ők az igazi Született gyilkosok - A sorozatgyilkos házaspárt Mexikóban fogtak el

Vallomása alapján akár húsz nőt is meggyilkolhatott egy mexikói házaspár, akit akkor fogtak el, amikor egy emberi maradványokkal teli babakocsit tolva indultak el valahová - közölte helyi idő szerint hétfőn az ország középső részén fekvő México tagállam főügyésze.



Alejandro Gomez a Radio Formula helyi rádióállomásnak azt mondta, hogy a házaspárt a múlt héten vették őrizetbe Ecatepec településen, a főváros, Mexikóváros külterületén. A rendőrség azt követően helyezte megfigyelés alá a párt, hogy telefonhívások adataiból kiderült, három eltűnt nővel is kapcsolatban álltak.



Egy házból kijövet fogták el őket múlt csütörtökön. A babakocsiban lévő emberi testrészeket feltehetően egy közeli üres területen készültek elhelyezni.



A helyszínen a rendőrség további testrészeket talált. A házaspár elismerte, hogy más tetemektől is hasonló módon szabadultak meg. A nyomozók hétfőn további emberi maradványokat találtak a párhoz köthető két ingatlanban.



A házaspár férfi tagja, aki a kihallgatásakor boldogan büszkélkedett a gyilkosságok elkövetésével, láthatóan személyiségzavarban szenved, neheztel az anyjára és volt barátnőjére. Az ügyész jellemzőnek nevezte, hogy a férfi húsz gyilkosság tettestársként való elkövetését vállalta magára, miközben csak tíz eset részleteiről tudott részletekkel szolgálni. Azt is bevallotta, hogy a nők egy részét megerőszakolta, mielőtt végzett velük. Áldozataik többsége egyedülálló anya volt, azzal csalhatták el őket, hogy olcsó babaruhát kínáltak nekik.



A gyanúsítottak eladták az egyik áldozatuk kéthónapos csecsemőjét egy másik házaspárnak. A hatóságok azóta megtalálták a babát, és a másik házaspárt is őrizetbe vették.



México tagállam, amely az ország fővárosa körül terül el, egyike azon mexikói területeknek, ahol a legtöbb erőszakos bűncselekményt követik el.