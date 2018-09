Oknyomozó újságírók az orosz katonai hírszerzés ezredeseként azonosították az egyik gyanúsítottat

Az orosz katonai hírszerzés (GU) ezredeseként azonosították a Szkripal-ügy egyik gyanúsítottját brit oknyomozó újságírók. Gavin Williamson brit védelmi miniszter nem sokkal a szerda esti bejelentés után, Twitter-üzenetben megerősítette, hogy a csoport a gyanúsított valódi kilétét derítette fel, de később törölte a bejegyzését.



A Bellingcat nevű, angliai székhelyű, vizsgálatainak eredményeit online blogfelületén ismertető civil csoport szerda este közölte, hogy a Ruszlan Bosirov névre kiállított útlevéllel közlekedő gyanúsított valójában Anatolij Vlagyimirovics Csepiga, a GU egyik legmegbecsültebb fedett műveleti tisztje, akinek 2014-ben a legmagasabb orosz állami kitüntetést, az Orosz Föderáció Hőse címet adományozták.



A Scotland Yard és az angol-walesi ügyészi hivatal "Bosirovot" és hivatalosan Alekszandr Petrovként megnevezett társát gyanúsítja Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal tavaszi angliai megmérgezésével.



A 66 éves Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső hírszerzésnek (MI6) is dolgozott. Hazájában 13 év fegyházra ítélték, de egy orosz-amerikai kémcsere keretében 2010-ben letelepedhetett Nagy-Britanniában, ahol brit állampolgárságot is kapott.



A mérgezéses incidensig a délnyugat-angliai Salisburyben élt. A Novicsok katonai idegméreggel elkövetett mérgezést lányával együtt túlélte, jelenleg mindketten ismeretlen helyen tartózkodnak.



A londoni rendőrség és a vádhatóság szeptember elején nevezte meg a Szkripal-ügy két gyanúsítottját Ruszlan Bosirovként és Alekszandr Petrovként, a Scotland Yard fotókat is közzétett róluk, és mindkettőjük ellen európai elfogató parancsot, illetve Interpol-körözést is kiadtak.



A Scotland Yard már a gyanúsítottak megnevezésével egy időben közölte, hogy meggyőződése szerint álnevekről van szó. A rendőrség szerint a két gyanúsított ezekre az álnevekre kiállított útlevelekkel utazott márciusban, Szkripalék megmérgezése előtt két nappal Moszkvából Nagy-Britanniába.



Gavin Williamson brit védelmi miniszter a Bellingcat csoport beszámolójának megjelenése után nem sokkal, szerda este Twitter-üzenetben közölte, hogy a Salisburyben történtek egyik gyanúsítottjának valós kilétét sikerült felfedni az orosz ezredes személyében.



Williamson köszönetet mondott "mindazoknak, akik ilyen fáradhatatlanul dolgoznak az ügyön".



Néhány órával később, szerda éjjel azonban a védelmi tárca vezetője magyarázat nélkül törölte e bejegyzését a Twitterről.



Oroszország folyamatosan és határozottan cáfolja, hogy köze lenne a Szkripal-ügyhöz.



A két gyanúsított két hete személyesen is megjelent a külföldre sugárzó RT orosz állami televízió interjúműsorában. Kijelentették: a brit hatóságok feltételezésével szemben Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov a valódi nevük, üzletemberként jártak Angliában, és tagadták, hogy közük lenne az orosz katonai hírszerzéshez.