Olasz belügyminiszter: a migráció megállítása emberéleteket ment

Nem folytatunk gyilkos migrációs politikát - utasította el Matteo Salvini olasz belügyminiszter a Proactiva Open Arms spanyol nem kormányzati szervezet (NGO) vádjait, miszerint a földközi-tengeri mentés megakadályozása az olasz kormány részéről a migránsok halálához vezet.



Matteo Salvini közösségi bejegyzésében hazugságnak és rágalomnak nevezte "egyes külföldi NGO-k" állításait. A belügyminiszter hangsúlyozta, éppen az NGO-vádak mutatják, hogy Olaszország helyes migrációs politikát követ: "az indulások és érkezések megállításával csökken a halottak száma és az illegális bevándorlásból hasznot húzók bevétele is".



Salvini hozzátette, továbbra is kitart a szigorú migrációs politika és az olaszországi kikötők lezárása mellett, ami egyáltalán nem jelenti a szolidaritás hiányát az olasz belügyi tárca vezetője szerint. "Soha nem mondtam, hogy nem kell emberéleteket menteni" - írta Matteo Salvini.



Matteo Salvini a Proactiva Open Arms interneten közzéétett felvételeire válaszolt. Az NGO-t vezető Oscar Camps számolt be, hogy a líbiai vizeken a líbiai parti őrség hajója egy gumicsónakról fedélzetére vett 158 migránst. Két nő és egy gyerek azonban nem akart átszállni, ezért a líbiai parti őrség a gumicsónakot elsüllyesztette ezzel a három emberrel együtt, akiknek az NGO-hajója sietett segítségére. Az egyik nő - egy anya - és gyermeke a tengerbe veszett. Oscar Camps a líbiai parti őrséget "Olaszországtól felbérelt gyilkosoknak nevezte".



Matteo Salvini azt üzente vissza, hogy a Proactiva Opens Arms két hajója, az Opens Arms és az Astral, amelyek jelenleg a Líbiához tartozó keresési és segítségnyújtási, úgynevezett SAR-zónában tartózkodnak, "csak képeslapról láthatják Olaszországot", mivel nem engedi őket kikötni Olaszországban.



Utoljára a szicíliai Pozzallo kikötőjébe érkezett 450 migráns, akiknek kikötését Giuseppe Conte olasz miniszterelnök engedélyezte. Elemzők szerint Conte és a mögötte levő kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) így kívánja kézbe venni a migrációs politikát, amelyet eddig belügyminiszterként Matteo Salvini irányított. Salvini szigorú politikája megtöbbszörözte pártja, a Liga támogatottságát.



Giuseppe Conte az olaszországi kikötők lezárása helyett az érkező migránsok szétosztását kezdeményezte önkéntes alapon az EU-tagállamai között. Kérdés, hogy a legközelebbi migránscsoport esetében ez ismét járható út lesz-e. Az olasz kormány azt szorgalmazza, hogy a Földközi-tengeri EU-országok között osszák szét az érkezőket, de ez az utóbbi években sem működött: Málta, Spanyolország és Franciaország se fogadott be migránsokat, akik majdnem kivétel nélkül az olaszországi partok felé tartanak.



Az olasz hatóságok még azt sem közölték, milyen elv szerint osztják szét a jelenleg Pozzallo regisztrációs központjában levő mintegy 450 migránst. Egy részük szíriai és eritreai, akik menekültnek számíthatnak, de a csoportban érkezett algériaiak, egyiptomiak nem jogosultak erre.



A migránsok között 11 személyt vettek őrizetbe, a hatóságok szerint ők az embercsempészek, akik egy halászhajóval olasz vizekre hozták a migránsokat.