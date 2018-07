Olasz belügyminiszter: meg kell akadályozni, hogy a migránsok Afrikából útnak induljanak Európába

Titkosszolgálataink azt mondják, több ezer külföldi harcos tért vissza Európába, néhányan Olaszországba. Én naponta írok alá utasítást iszlám terrorizmussal kapcsolatban álló emberek kiutasításáról"

Jelenleg 170 ezer migráns vár különböző szállodákban az ügye elbírálására"

a végső cél nem a migránsok szétosztása különböző európai országok között, hanem annak megakadályozása, hogy belépjenek Európába, és hogy útnak induljanak Afrikából".

Tehát azért kell küzdenünk, hogy még többet költsünk Afrikára"

Mi azon dolgozunk, hogy Európát belülről változtassuk meg"

Meg kell akadályozni, hogy a migránsok útnak induljanak Afrikából Európába - jelentette ki a The Washington Post című lapnak adott pénteki interjújában Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter, aki beszélt a többi között az Oroszország elleni szankciókról is. Salvini közvetve támogatásáról biztosította Krím orosz bekebelezését.Salvini elmondta, hogy Moszkvában az orosz belügyminiszterrel tárgyalt a terrorizmusról, a kiberbiztonságról, a kábítószerellenes küzdelemről, és azokról a "külföldi harcosokról", akik szerinte több ezren jutnak be Európába Szíriából és általában a Közel-Keletről.- mondta.Salvini kifejtette, hogy Olaszország az elmúlt négy évben 654 ezer migránst fogadott be, akik tengeren érkeztek az olasz partokhoz, sokan közülük menedékjogot is kaptak.- tette hozzá.Arra a kérdésre, hogy mit kellene tenni, vajon a többi európai országnak kellene-e több migránst befogadnia, az olasz belügyminiszter hangsúlyozta:Afrika megsegítését sürgette, szerinte a kontinens számára létrehozandó Marshall-tervre van szükség, hogy javítsák az ott élők életkörülményeit. Megemlítette, hogy Európa Törökországnak már hatmilliárd eurót adott, míg Afrikának csak 500 milliót.- jelentette ki.Salvini leszögezte: Európa megértette, hogy Olaszország már sokat tett, szerinte talán túl sokat is, és - mint mondta - elmagyarázta francia és német kollégáinak, hogy Itália nem tud több migránst fogadni. Hozzátette: jelenleg mintegy 500 ezer illegális migráns tartózkodik olasz földön, és ötmillió ember, azaz a lakosság 8 százaléka legális bevándorló.Matteo Salvini dicsérte az amerikai elnök bevándorlási politikáját, mint fogalmazott, Donald Trump a választóknak tett ígéretét teljesíti. Pozitívnak minősítette Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök helsinki csúcstalálkozóját. "Nagyon pozitív jel volt, az Egyesült Államok és Oroszország közötti közeledés jó hír Olaszország és Európa számára" - állapította meg.Visszautasította és hamis hírnek nevezte azt a vádat, miszerint pártja, a Liga pénzt fogadott volna el Vlagyimir Putyin pártjától, s elmondta, hogy perbe is fogták azokat az újságírókat, akik ezt terjesztik. Visszautasította azt a feltételezést is, hogy Olaszország kilépni készülne az Európai Unióból.- szögezte le.Az újságíró feltette a kérdést, hogy miért szorgalmazza az Oroszország ellen hozott szankciók feloldását.Salvini azt válaszolta: mert nem bizonyultak hasznosaknak, és kárt okoztak az olasz exportnak is. A Krím bekebelezésére vonatkozó kérdésre leszögezte: népszavazást tartottak, s a közbevetésre, hogy "hamis népszavazás" volt, közölte: ez csak az újságíró nézőpontja. "Referendum volt és az emberek 90 százaléka arra szavazott, hogy a Krím térjen vissza az Orosz Föderációhoz" - szögezte le."De hát miféle referendum volt az, orosz katonák jelenétében?"- vetette fel az amerikai újságíró. Matteo Salvini válaszában arra szólította fel az újságírót: hasonlítsa össze ezt az ukrajnai álforradalommal, amelyet külföldi hatalmak finanszíroztak, és amely szerinte hasonló volt az arab tavasz változásaihoz.