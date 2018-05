Olasz kormányprogram: indításképp félmillió migránst kitoloncolnak

Matteo Salvini

A nyolcadik fejezet általánosságban az EU-szerződések újratárgyalásával foglalkozik. Elemzők megjegyezték, hogy a két pártnak az EU-val szembeni kezdeti agresszivitása alábbhagyott. A kormányszerződés korábbi változataiban az Európai Stabilitási és Növekedési Paktum módosításának terve szerepelt, valamint az olasz államadósság részleges elengedése. A pénteken közölt szöveg az olasz államadóssággal kapcsolatban annyit szögez le, hogy az új római kormány célja, hogy „rávegye" az Európai Bizottságot: ténylegesen alkalmazza azt a szabályt, hogy a gazdasági növekedést elősegítő beruházások értékét ne számítsák be a költségvetési hiányba.

Erősen indított kormányprogramjával az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Liga az MTI szerint: ígéretet tettek mintegy félmillió migráns kitoloncolására. Az 58 oldalas dokumentumban a rendőri állomány megerősítését, új börtönök felhúzását, illetve illegális települések felszámolását is célul tűzik ki. Az olasz nemzeti érdekek erősítése is szerepel a programban az EU-szerződések újratárgyalásával - írja a 888.hu A harminc fejezetből álló kormányprogramnak már a harmadik pontja az európai közös agrárpolitika reformját szorgalmazza. Az M5S-Liga dokumentuma hangsúlyozza, erre azért van szükség, mivel a korábbi olasz kormányA 13. fejezet hosszasan tárgyalja az olaszországi migrációs helyzetet, amelyet fenntarthatatlannak nevez annak költségei és az illegális bevándorlásnak a növekvő szervezet bűnözésre való hatása miatt. A két párt elkötelezi magát a migrációs nyomás csökkentésére Olaszország külső határain, felül kívánja vizsgálni a földközi-tengeri katonai és humanitárius missziókban való részvételt, amelyek „hátrányosan sújtják Olaszországot az olaszországi kikötők kizárólagos használata miatt".Ez arra utal, hogy a nem kormányzati szervezetek (NGO) mentőhajói jelenleg is majdnem kizárólag az olaszországi partokon kötnek ki. A program előírja, hogy ha a menedékkérő bűncselekményt követ el, ki kell utasítani Olaszországból. A szöveg közvetve arra utal , hogy az összes Olaszországban tartózkodó illegális bevándorlót táborokba akarják zárni. Minden tartományban egy-egy kiutasítási központot állítanának fel.A kormányprogram elsődlegesnek és halaszthatatlannak tartja az 500 ezerre becsült illegális bevándorló kiutasítását. Felül kívánják vizsgálni a családegyesítést és a bevándorlóknak juttatott szociális támogatást a „nem jogosultak" kizárásának céljával. A program előírja a bevándorlók segítésével foglalkozó szervezetek nemzetközi finanszírozásának átláthatóságát.A kormányzásra készülő pártok ezen felül a dublini egyezmény felülvizsgálatát is el szeretnék érni, hiszen ezen szabályozás szerint a bevándorlók abban a tagállamban kérvényezhetnek menekültstátuszt, ahol először lépnek az Európai Unió területébe. Ez a szabály természetesen irreális mértékű terheket ró Olaszországra, és Görögországra is – teszi hozzá a Telegraph.Az egyeztetésekkel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy az M5S választói interneten, a Liga szimpatizánsai utcai urnáknál szavazhatnak a két párt kormányprogramjára hétvégén, még az előtt, hogy azt hétfőn az államfőnek átnyújtják.Az M5S péntek este lezárult internetes szavazásán a résztvevőka Ligával közös kormányzásra.A párt adatai szerint 44 ezren voksoltak az M5S interneten regisztrált 140 ezer tagja közül. Ez töredékrésze annak a mintegy 11 millió olasznak, aki a március 4-i parlamenti választásokon támogatta a pártot.Liga szombaton és vasárnap az olaszországi utcákon és tereken felállított mintegy ezer urnánál várja választóit, hogy véleményt mondjanak az 56 oldalas kormányszerződésről. Más pártok szimpatizánsai is voksolhatnak igennel vagy nemmel az M5S-Liga programjára.Számítások szerint az M5S-Liga program megvalósítása 170 milliárd eurós költségvetést igényelne. A fenntartásokkal szemben Luigi Di Maio, az M5S vezetője azt mondta,A miniszterelnök személyéről a hétvégén döntenek. Sajtóinformációk szerint Matteo Salvini, a Liga vezetője a belügyminisztériumot akarja magának, és a kormányfői posztot átadja az M5S-nek azzal a feltétellel, hogy nem Luigi Di Maio, hanem egy M5S választotta harmadik személy lesz a kormányfő. Mások között Giuseppe Conte jogász nevét hallani.Sergio Mattarella államfő hétfőn fogadja az M5S és a Liga küldöttségeit. Ezt az új kormány tagjainak esküje követheti. A Liga parlamenti képviselői úgy nyilatkoztak, hogy keddtől készülnek az új kormányról való bizalmi szavazásra.Az M5S-Liga a 630 fős római alsó házban 347 mandátummal bír, a 315 fős felső házban 167-tel.