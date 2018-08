Olasz sajtó: Macron-ellenes szövetséget hozott létre Orbán és Salvini

La Stampa: Tegnap megalakult a Macron-Soros-ellenes szövetség

az egyórás megbeszélés konstruktívan és szívélyes hangulatban zajlott le. Hozzátették, hogy az ezt követő sajtótájékoztatón pedig Orbán és Salvini többször is elismerte egymás munkáját.

megemlítették a magyar miniszterelnök tételét: meg kell akadályozni az illegális migrációt. Majd hozzáteszik, hogy Orbán Viktor ezt a híressé vált kerítéssel tette meg.

Fotó: MTI

Matteo Salvini és Orbán Viktor találkozójával a milánói prefektúra épületében létrejött az Emmanuelle Macron francia elnökkel szembeni európai szövetség.

Il Giornale: Olaszország elmozdult a V4-ek felé

Milánóban megállapodás született a migránsok befogadása és a régi, európai establishment ellen – írta az Orbán-Salvini találkozóról a tekintélyes olasz napilap, a La Stampa.Az 1867-es alapítású lap kitért arra, hogy a bevándorlásellenes politikusok egyeztetése óriási érdeklődést váltott ki a nemzetközi sajtóból: több tucat akkreditált újságíró jelent meg a helyszínen, még egy japán televíziós társaság is. A La Stampa is fontosnak tartotta kiemelni, hogyFelidézték a magyar miniszterelnök szavait, aki hősnek nevezte Salvinit, és hangot adott annak, hogy az ő sikerén múlik Európa biztonsága. Majd ismertették, hogy az olasz politikus barátjának nevezte Orbán Viktort, aki meglátása szerint „egy mérföldkő" a kontinensen. A lap kiemeli, hogy összeköti kettejüket a kontinensen gondosan felépített, bevándorlást elősegítő hálózat elleni harc. A La Stampa szerint Salvini és Orbán találkozója az olasz és magyar kormány közötti szövetséget fektette le a migráció terén és számos más európai politikai kérdésben. Ennek kapcsánAz olasz újság hangsúlyozta, hogya két vezetőnek közös politikai ellenfeleik vannak: a Soros által finanszírozott és Macron által képviselt európai elit.A megbeszélés eredményét úgy kommentálták, hogyKüzdelmüknek fontos állomása lesz a jövőre esedékes európai parlamenti választás – emelték ki. Úgy látják, hogy a jelenlegi közvélemény-kutatások a nemzetállamok híveinek kedveznek, ami előrevetíti győzelmüket.A jobbközép Il Giornale úgy értékelte, Itália ténylegesen elmozdult a közép-európai V4-országok irányába, hiszen Salvini és Orbán között kormányszintű találkozó zajlott le. A Corriere della Sera külön cikkben mutatta be Orbán Viktor politikai pályafutását és nézeteit.