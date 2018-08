"Olaszország nem a fürdőszobátok!" - kelt ki magából szerdán az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini a Twitteren, miután két turista beállt egy római szökőkút vízzuhanya alá.Elég gyakran előfordul, hogy a vakációzó turisták nem tartják be a szabályokat, s például belegázolnak a szökőkutakba, ami már számos alkalommal feldühítette a rómaiakat.A két külföldi - angolul beszélő - férfi szombaton Róma központjában, a II. Viktor Emanuel-emlékműnél (Haza oltára) lévő szökőkút alá állt be fürdőnadrágban, ahogy arról az ANSA olasz hírügynökség hétfőn beszámolt. Az eset tanúja volt két római közlekedési rendőr is, akik kijelentették: a két férfi "mélyen megsértette az olaszok nemzeti érzelmeit, és az elesettek emlékét, akik előtt az emlékmű tiszteleg". Az emlékműnél áll az Ismeretlen katona sírja is.A rendőrség közzétette a szökőkútban fürdőző fiatal férfiak képét.Az incidensről egy videofelvétel is készült, amelyet feltettek a városszerte közismert "Roma fa schifo" blogra. A videón jól látható, hogyan ugranak be a szökőkútba a férfiak, pózolnak a kamerák előtt és az is, amint egyikük letolja az alsóját.A Trevi-kút védelmében tavaly a város szigorú rendelkezést hozott: a szökőkútbeli fürdőzésre 500 eurós (162 ezer forintos) pénzbüntetést szabtak ki elrettentésül.