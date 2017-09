Olaszország nyelvtanulásra és munkakeresésre is kötelezné a menedékkérőket

Az olasz nyelv ismerete, a nők iránti tisztelet, egészségügyi előírások, valamint kötelező munkahelykeresés is szerepel abban a szabályrendszerben, amelyen a római belügyminisztérium dolgozik az olaszországi menedékkérők integrálása érdekében - értesült az olasz sajtó.



A római belügyminisztérium által összeállított szabályrendszerről van szó, amely az Olaszországban menedékkérelmet benyújtó vagy a menedékjogot már megszerzett személyek beilleszkedését kívánja elősegíteni, és várhatóan szeptember közepére készül el. A Terv az integrációért című szabályozás előírja majd, hogy a menedékkérelem benyújtásával egy időben az érintett bevándorlónak olasz nyelvtanfolyamot kell végeznie. Az olasz nyelvtudás lesz az egyik feltétele, hogy a kérelmező megkapja a menekültstátuszt.



Ezenkívül a menedékkérőnek meg kell ismernie az olasz törvényeket és szokásokat. Marco Minniti belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a menedékkérő sajátjának kell érezze "Itália olyan alapértékeit", mint például a nők tisztelete - akár olasz nőkről, akár a bevándorló nőrokonairól legyen szó. A szabályrendszer kitér arra is, hogy az olasz törvények értelmében egy nő sem kötelezhető teste teljes elfedésére, ami a biztonsági intézkedések miatt sem megengedett.



A menedékkérőknek pontos információkkal kell rendelkezniük az olaszországi egészségügyi ellátás működéséről, valamint az ezzel kapcsolatos kötelezettségekről. Pszichológiai segítséget is kérhetnek a korábban hazájukban elszenvedett traumák, valamint az új országukban átélt konfliktusok kezelésére.



A menedékjog megszerzése feltételének számít a munkavégzés is, hogy a menekült minél gyorsabban önfenntartóvá váljon.



A tervezetben szereplő kurzusokat annak az olaszországi tartománynak kell biztosítania, ahol a menedékkérők tartózkodnak. Ehhez olasz állami és EU-s forrásokat is felhasználhatnak.



Az integrációs terv célja, hogy változtassanak az olaszországi menedékkérők jelenlegi helyzetén. Most ugyanis a bevándorlók nagy része a befogadótáborokban szinte teljesen tétlenül várja kérelme elbírálását, ami legalább fél évig tart, és ez idő alatt semmilyen kötelezettsége nincsen. Többségük nem tanul olaszul, s nem ismeri meg Olaszországot, annak jogszabályait és életmódját. Tavaly az Olaszországba érkezett több mint 181 ezer migránsból 122 ezren nyújtottak be kérelmet a menekültstátusz megszerzésére.