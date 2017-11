Olimpikon tornászlányokat zaklatott az amerikai csapat orvosa

Aly Raisman

Aly Raisman, az csapatban olimpiai aranyérmes amerikai tornász azt állítja, a csapat korábbi orvosa, Larry Nassar szexuálisan zaklatta - írja aMúlt hónapban tárta fel Raisman londoni olimpikon csapattársa, McKayla Maroney, hogy Nassar többször is molesztálta 13 éves korától kezdve.Raisman egy vasárnap adásba kerülő interjúban arról beszél, hogy Nassar őt is zaklatta, és arról is, hogy a lányok féltek attól, hogy beszéljenek az orvossal való kapcsolatukról."Dühös vagyok és ideges. Látom a fiatal lányokat, akik hozzám fordulnak, képeket kérnek és autogramot. Változtatni kell, hogy soha ne kelljen átélniük hasonlót, mint nekem" - idézi a Mashable a tornászt.

Az amerikai tornászszövetség is megszólalt, nagyon sajnálják azt, ami történt, és bíznak abban, hogy Alyvel és az összes érintett sportolóval együtt tudnak majd dolgozni a jövőben, hogy a biztonságosan készülhessenek a versenyekre.Raisman és Maroney messze nem az egyetlen, aki Nassart váddal illeti. Syndey bronzérmes tornásza, Jamie Dantzscher korábban azt állította, az orvos 12 éves korában zaklatta őt.A hónap elején a Lansing State Journal számolt be arról, hogy legalább 140 nő és lány jelentkezett a Nassar által elkövetett szexuális zaklatásokhoz kapcsolódó perek miatt, és legalább 120 fordult a rendőrséghez.Nassar jelenleg börtönben van, miután gyermekpornográfia miatt több szövetségi vád érte júliusban.