Önálló nyelvvé nyilvánították a montenegróit

A montenegrói nyelvet a kis balkáni országban évtizedek óta önálló nyelvként kezelik, ám eddig nem került be az ISO 639-es nemzetközi standardjába. Az ISO 639 a nyelvek, a nyelvcsoportok és a nyelvcsaládok elnevezését és különböző szempontok szerinti meghatározását foglalja össze.



A szervezet tanácsadó bizottsága, amelynek a központja a Kongresszusi Könyvtárban van, egyben azt is megállapította, hogy a montenegrói nyelv nem a szerb nyelv egyik változata vagy nyelvjárása.



A szerb és a montenegrói valóban sokban hasonlít egymásra, ám vannak eltérések, főleg a kiejtésben.



A montenegrói nyelv hivatalos rövidítése ezentúl a CNR lesz, ami nem a nemzetközi megnevezésre, hanem az eredeti nyelvű - "crnogorski" - nyelvelnevezésre utal.



Júliusban ugyanez a testület elutasította, hogy önálló nyelvvé nyilvánítsa a montenegróit, mert - az akkori indoklás szerint - a kérelmező nem tudott elég bizonyítékot felmutatni arra, hogy nem a szerb nyelv egy változatáról van szó. A korábbi standardban a montenegróit a szerb nyelv variációjának tekintették.



A montenegróiak számára 2006 után vált fontossá, hogy önállóvá nyilvánítsák a nyelvüket, akkor szakadt el ugyanis az ország Szerbiától, és vált függetlenné. 2009-ben kiadták az első montenegrói helyesírási szótárt, amellyel egyben két új betűt is bevezettek, ezzel is jelezve, hogy különálló nyelvről van szó.