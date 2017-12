Öngyilkos lett a SHINee énekese

Világszerte sokkolta rajongóit az egyik legnagyobb dél-koreai popsztár, a Jonghyun művésznéven ismert fiatal előadó hétfői öngyilkossága.



A SHINee fiúzenekar vezető énekesére eszméletlenül talált rá szöuli szállodai szobájában hétfőn a rendőrség, amelyet a nővére riasztott, miután búcsúüzenetfel felérő sms-eket kapott testvérétől.



A 27 éves zenészt, polgári nevén Kim Dzsong Hjunt szívleállással kórházba vitték, de életét nem tudták megmenteni. A rendőrség megerősítette, hogy a zenész öngyilkosságot követett el.



Hátrahagyott búcsúlevelében a sztár a depresszióval vívott reménytelen küzdelméről számolt be.



"Belül összetörtem. A depresszió, amely eddig csendesen emésztett, immár teljesen elnyelt" - írta.



A tűzhelyen megégett széndarabokat találtak egy serpenyőben, ami arra utal, hogy a popsztár szén-monoxiddal megmérgezte magát, ez a módszer az öngyilkosság bevett módja Dél-Koreában.



Jonghyun halálának hírére a rajongók mérhetetlen fájdalmuknak adtak hangot a közösségi médiában, több popsztár lemondta fellépését a gyász jeleként. A Facebookhoz hasonló kínai közösségi portálon, a Weibón az első számú téma volt hétfőn az öngyilkosság, a hírt 140 millióan osztották meg.



A fiatal előadó 2008-ban a SHINee vezető énekeseként lett híres, de azóta sikeres pályát futott be szólóénekesként és dalszerzőként is. A K-pop mintacsillaga volt tökéletes hangjával és kivételes tánctudásával. Soha nem hallatott magáról szerelmi kicsapongásokkal, drogozással vagy iszákossággal, amely több más pályatársa karrierjét kisiklatta.



Jonghyun zenekara egyik hajtómotorja volt az egész Ázsiát meghódító, de a világ többi részén is sok rajongót szerző újhullámos koreai popzenének, a K-popnak. A fiúbanda öt albumot adott ki, mindegyik nagy siker lett Dél-Koreában és külföldön, némelyik még az amerikai slágerlistákra is felkerült.



A teljesítményelvű koreai társadalomban óriási nyomás nehezedik az emberekre, különösen a sztárokra, az öngyilkossági ráta az egyik legmagasabb a világon. A K-pop csillagai különösen kimerítő felkészítésen esnek át, ügynökeik magánéletük legapróbb részletei fölött is szoros ellenőrzést gyakorolnak.



Egy színésznő 2009-ben publikált értekezése szerint a dél-koreai színészek 40 százaléka életében legalább egyszer fontolóra vette az öngyilkosságot a magánélet hiánya, az online zaklatás és a jövedelem szélsőséges ingadozása miatt.