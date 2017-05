Öngyilkos lett, mert nem ért be időben az iskolába

Tyrese Glasgow ötévesen élete teljesen felfordult, amikor szülei elváltak - írja a BorsOnline . Megváltozott a viselkedése, hamar kiborult és bár szülei mindent megtettek, hogy könnyebben viselje a megváltozott élethelyzetet a 12 éves gyerek felakasztotta magát, miután kiderült, hogy otthon hagyta a könyveit és erre csak az iskola kapujában jött rá.A gyereket az anyja vitte autóval az oktatási intézménybe, és annyival előbb értek oda, hogy Tyrese-nek lett volna ideje még hazaszaladni a cuccaiért és vissza is ért volna mielőtt becsöngetnek. Anyja ezért is javasolta ezt a verziót. Sajnos ő nem tudta hazavinni a fiút, mert akkor elkésett volna a munkahelyéről.

VAN SEGÍTSÉG!



Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel az Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel az ongyilkossagmegelozes.hu weboldalt!

A gyerek el is indult, de soha nem érkezett vissza az iskolába. A nőnek az intézményből telefonáltak, hogy nem jött be a gyereke, ezért az anya azonnal szólt az élettársának, hogy rohanjon haza megnézni mi lehet, de ő is elindult. Megdöbbentek mikor megtaláltak a gyereket, aki felakasztotta magát. Bár próbálták újraéleszteni, nem jártak sikerrel. Vélhetően azért ölte meg magát Tyrese, mert különböző okok miatt nem ért volna vissza időben az iskolába.A kisfiú tavaly az év tanulója volt (1300 gyerek közül választották ki őt), mindenki kedvesnek és gyakorlatilag mintadiáknak ismerte. Tyrese nagyon félt attól, hogy rossz jegyet kap. Szülei szakemberhez is vitték, de úgy tűnik, ez sem volt elég a számára.