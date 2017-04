Öngyilkos merénylő robbantott Szentpéterváron - 14-en meghaltak

A szentpétervári metróban hétfőn történt robbantást előzetes adatok szerint öngyilkos merénylő követte el - jelentette az Interfax orosz hírügynökség a rendvédelmi szervek egyik meg nem nevezett tisztségviselőjére hivatkozva.

Az egyik verzió szerint a robbanószerkezetet a szentpétervári metróban egy öngyilkos merénylő hozta működésbe. Előzetes információk szerint egy 23 éves, Közép-Ázsiából származó férfi volt

Angela Merkel német kancellár megdöbbenésének adott hangot és részvétét fejezte ki a Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a szentpétervári metrón hétfőn történt robbantás miatt.



"Minden jel arra utal, hogy egy gyáva merénylet történt" - fogalmazott Merkel az orosz elnöknek küldött táviratában. "Amennyiben ez beigazolódik, akkor olyan barbár cselekményről van szó, amelyet a legélesebben elítélek, s amelynek szervezőit fel kell kutatni és felelősségre kell vonni" - tette hozzá a kancellár.



Merkel egyben részvétét fejezte ki a halálos áldozatok családtagjainak, a sebesülteknek pedig mielőbbi jobbulást kívánt.



Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke közleményt adott ki, amelyben azt írta, mélységesen lesújtották és elszomorították a történtek, és hangsúlyozta, semmi sem igazolhatja az ilyen barbár tetteket. "Sajnos nem először szenvednek el hasonló tragédiát ennek a gyönyörű városnak a lakosai" - fogalmazott.



Az Európai Unió részéről mások mellett Donald Tusk, az Európai Tanács és Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke, valamint Federica Mogherini kül- és biztonságpolitikai főképviselő is részvétét fejezte ki. Utóbbi leszögezte, hogy az EU "a lehető leghatározottabban elítéli az erőszak minden formáját", és gyors felépülést kívánt a sebesülteknek.



Később Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is együttérzését fejezte ki az események miatt.



A történtekre Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára is reagált, azt írva, hogy lesújtották a történtek, és részvétéről biztosította Oroszországot.

A világ városainak metróiban elkövetett terrorcselekmények



1883. október 30.: Londonban a metró 40 utasa sérült meg a Praed Street (ma: Paddington) állomáshoz közel az alagútban, amikor egy ismeretlen személy pokolgépet dobott az első osztályú kocsiból a harmadosztályúba, egy másik bomba pedig a Westminster Bridge állomáson robbant fel, de ott senki sem sérült meg. A merényleteket az Ír Köztársasági Testvériség (IRB) tagjai szervezték meg.



1897. április 26.: A londoni metró első osztályú kocsijában az Aldergate Street (ma: Barbican) állomásnál felrobbant egy anarchisták által elhelyezett bomba. Egy ember meghalt, hatvanan megsebesültek.



1939. február 4.: Bőröndökben elhelyezett pokolgépeket robbantott az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) a londoni Tottenham Court Road és a Leicester Square állomásoknál, két ember megsérült.



1976. március 15.: A londoni West Ham állomáson felrobbant egy pokolgép az IRA egyik tagjánál, amelyet az a Cityben akart elhelyezni. Kilenc ember sebesült meg. A robbanás után az elkövető lelőtte a szerelvény vezetőjét és megsebesítette az egyik utast.



1977. március 8.: Moszkvában merényletsorozatot követtek el több metróállomáson, az Október 25-e utcában (ma: Nyikolszkaja) és egy Dzerzsinszkij (Bolsaja Lubjanka) utcai élelmiszerboltban. Hét ember meghalt, 38 megsebesült. A támadások megszervezőit - három örmény nacionalistát - elfogták és két év múlva kivégezték.



1992. február 28.: A londoni London Bridge vasút- és metróállomáson pokolgép robbant a mosdóban, 29 ember sebesült meg. A merénylet elkövetését az IRA vállalta magára.



1994. március 19.: A bakui Január 20-a metróállomáson házi készítésű időzített bomba robbant a szerelvény első kocsijában. Tizennégy ember - közöttük az elkövető, a Szadval nacionalista mozgalom tagja - meghalt, 49 társuk megsebesült. Fél évvel később, július 3-án pokolgép okozta tűz ütött ki két állomás között a bakui metróban, 13 ember halt meg, 58 másik megsebesült.



1994. december 15.: A New York-i Harlemben gyulladt ki egy szerelvény, két kamasz súlyos égési sérüléseket szenvedett. A tüzet egy Edward Leary elhelyezte Molotov-koktél robbanása okozta. Leary még egy merényletet elkövetett a New York-i Fulton Street állomásnál, a Világkereskedelmi Központ közelében, akkor 48-an sebesültek meg, 14-en közöttük súlyosan. Learyt 1996-ban 94 évi börtönre ítélték.



1995. március 20.: Az Aum Sinrikjo japán szekta szarin ideggázt helyezett el a tokiói metró öt szerelvényében. A merényletben 13-an meghaltak, 50-en súlyosan megsérültek, közel ezren ideiglenesen megvakultak, és 6300 ember szorult orvosi ellátásra. A merényletet kilencen követték el, az ügyben 12 halálos ítélet született, amelyből eddig egyet sem hajtottak végre.



1995. július 25.: A párizsi helyiérdekű vasút (RER) Saint-Michel földalatti állomásán fémdarabokkal megtöltött gázpalack robbant, nyolc ember meghalt, legalább 117 megsebesült. Ezt követően 1995-ben a francia fővárosban több merényletet követtek el. Augusztusban a Diadalívnél egy hulladékgyűjtő tartálynál robbantottak, a merényletben 17-en sebesültek meg, közöttük egy négytagú magyar család. Októberben az RER Musée d'Orsay és Saint-Michel állomásai között robbant pokolgép, 29 ember sebesült meg. A terrorcselekmények elkövetését az algériai radikális iszlamista Iszlám Fegyveres Csoport (GIA) vállalta magára.



1996. június 11.: A moszkvai metróban, a Tulszkaja és a Nagatyinszkaja állomás között 1 kilogramm trotilnak megfelelő erejű pokolgép robbant, 4 ember meghalt, 16 megsebesült.



1996. december 3.: Gázpalack robbant Párizsban az RER Port-Royal állomásánál egy szerelvényben, négyen meghaltak, a sebesültek számát 86 és 170 közöttire teszik. A merényletet a GIA szervezte.



2000. augusztus 8.: A moszkvai metró Puskinszkaja, Csehovszkaja és Tverszkaja állomásait összekötő aluljáróban robbanás történt, majd tűz ütött ki, 13 ember meghalt, 118 megsebesült. A történteket öt évvel később terrorcselekménynek nyilvánították.



2002. május 12.: A milánói Dómnál, a Duomo metróállomásnál ismeretlenek gázpalackot robbantottak, tűz ütött ki. A tüzet sikerült hamar megfékezni, a közelben egy szemétgyűjtőben egy "Allahért fogunk harcolni" feliratú szövetdarabot találtak.



2004. február 6.: A moszkvai metró egyik szerelvényében felrobbantotta magát Anzor Izsajev iszlamista öngyilkos merénylő, a merényletben 41 ember halt meg és több mint 250 megsebesült.



2005. július 7.: Londonban öngyilkos merénylők pokolgépeket robbantottak három metrószerelvényben és egy autóbuszon. A támadásokban 52 ember halt meg, több mint hétszázan sebesültek meg. Mind a négy elkövető brit állampolgár volt.



2010. március 29.: A moszkvai metróban öngyilkos merénylők robbantottak. A két nő akkor hozta működésbe a testére erősített pokolgépet, amikor a szerelvények megálltak a Lubjanka, illetve a Park Kulturi állomás peronjánál. A két merényletben 41 ember halt meg és 88-an megsebesültek.



2011. április 11.: A fehérorosz főváros metrójának Kasztricsnyickaja (Október) megállójánál 5 kilogramm trotilnak megfelelő hatóerejű, szögekkel és vasdarabokkal kibélelt pokolgép robbant, tizenöten meghaltak, 203-an megsebesültek. Az elkövetőket - két fehérorosz állampolgárt - 2012-ben halálra ítélték és kivégezték.

A Fontanka.ru közösségi oldalára hivatkozva publikálták a képet a lehetséges elkövetőről - írja az Index

- tette hozzá az illetékes.A forrás szerint a férfi kapcsolatban állt Oroszországban betiltott szélsőséges iszlamista csoportokkal. A terrorista feltételezhetően a hátizsákjában vitte be a robbanószerkezetet a metróba.Mint az illetékes kifejtette, a helyszínen talált maradványok azt a verziót támasztják alá, hogy a robbantást öngyilkos merénylő követte el, de végleges megállapításokat csak DNS-szakértői vizsgálatot követően lehet tenni.Elmondása szerintA Fontanka szentpétervári hírportál hétfő éjjeli értesülése szerint 14-re nőtt a Szentpéterváron elkövetett metrórobbantás halálos áldozatainak száma. Az orosz szövetségi Nyomozó Bizottság (SZK) által terrorcselekménynek nyilvánított támadásnak hivatalos források késő esti közlése szerint 11 halálos áldozata és csaknem félszáz sebesültje volt.Sokan visznek virágot az elhunytak emlékére a Tyehnologicseszkij Insztyitut megállóhoz.Vlagyimir Putyin is itt helyezett el virágot.A helyszínről közvetít élőben az RT Magyar Nemzet az Interfaxra hivatkozva azt közölte, hogy háromnapos gyászt rendeltek el a metrórobbantás miatt Szentpéterváron, kedden kezdődik a gyászidőszakA Fontanka hírportál úgy tudja, hogy aA Fontanka magyarázatul hozzáfűzte, hogy az egyik, a merénylettel összefüggésbe hozható személy - akinek képét a metró biztonsági kamerája rögzítette -, jellegzetes muszlim öltözetet és szakállt viselt.A helyszínelés és a hatóságok más biztonsági intézkedéseinek végeztévelAz öt vonalból további kettő egyelőre csak egyes szakaszokon járható a metróvállalat közleménye szerint. A helyszíni beszámolók szerint egyelőre nagyon kevesen vállalkoztak az utazásra.Szvetlana Petrenko, a szövetségi nyomozó hatóság szóvivője jelentette ki a TASZSZ hírügynökségnek elmondta: "tekintet nélkül arra, hogy a büntetőeljárás az Oroszországi Föderáció büntető törvénykönyvének 205-ös cikke (terrorcselekmény) alapján indult, a nyomozásnak az incidens összes lehetséges verzióját meg kell vizsgálnia".Orosz hírforrások eddig még nem számoltak be arról, hogy a terrortámadás elkövetését bármely szervezet magára vállalta volna.Szkvorcova kijelentette, hogy a metróban. Az Eho Moszkvi rádióállomás úgy tudja, hogyAz orosz Nemzeti Terrorelhárítási Bizottság korábban azt közölte, hogy a detonáció következtében kilencen haltak meg, több mint huszan megsebesültek,A hivatalos összesítés előtt megjelent sajtóhírek még tíz halottról és félszáz sebesültről számoltak be.A Ploscsagy Vossztanyija metróállomáson a Nemzeti Terrorelhárítási Bizottság szerint a biztonsági szolgálatok egy második, szintén fémgolyókkal töltött robbanószerkezetet hatástalanítottak.Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki hétfőn éppen Szentpéterváron tárgyalt Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfővel, tévékamarák előtt, még az SZK-bejelentést megelőzően kijelentette: egyelőre nem világos, hogy mi okozta a robbanást. Putyin közölte, hogy több lehetséges okot vizsgálnak, köztük terrorcselekmény elkövetését is. Az elnök részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak.Alekszandr Kurennoj, az orosz főügyészség szóvivője a Rosszija 24 televíziónak kijelentette:Az Interfax úgy értesült, hogyA Rosszija 24 hírtelevízió jelentése szerint a hatóságok a nap folyamán több alkalommal kutattak gyanús tárgyak után, és az egyik megállót ki is üríttették. Ugyancsak az Interfax információja szerint a metró kamerarendszere rögzítette a robbantás feltételezett "szervezőjét". Később a Fontanka szentpétervári portál felvételt közölt a szakállas, fekete sapkás középkorú férfiről.Az Interfax később biztonsági forrásokból úgy értesült, hogy, míg a másikat azzal gyanúsítják, hogy ő hagyta az utóbb hatástalanított pokolgépet a Ploscsagy Voszsztanyija metróállomáson.Orosz sajtóorgánumok egy ideig két robbanásról számoltak be.Az SZK szerint a robbanás akkor következett be, amikor a metrószerelvény a Szennaja Ploscsagy állomásról a Tyehnologicseszkij Insztyitut állomás felé haladt. Az SZK nagyra értékelte a mozdonyvezető döntését, hogy nem állította le a szerelvényt azt alagútban, hanem továbbhaladt a következő állomás felé, amivel megkönnyítette a sérültek mentését., ami miatt a város utcáin hatalmas közlekedési dugók alakultak ki. A helyi önkormányzat háromnapos gyászt hirdetett. A felszíni közlekedést a nap hátralevő részére ingyenessé tették. Szentpétervári lakosok az áldozatok és családtagjaik iránti szolidaritásuk jeleként virágot vittek a metróhoz.Moszkvában és több más orosz nagyváros metróhálózatában a szentpétervári robbantások hírére fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. Fokozták a készültséget több orosz repülőtéren is. Az orosz közlekedési minisztériumban és a közlekedésfelügyeletnél bizottságok alakultak rendkívüli helyzet kezelésére.Oroszországban legutóbb két csecsen öngyilkos merénylőnő 2010-ben követett el hasonló támadásokat a moszkvai metróban. Az akkori merényletekben mintegy negyvenen vesztették életüket és több mint százan megsebesültek.Az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában Anton Bendarzsevszkij Oroszország-szakértő azt mondta: sokak szerint azért időzítették hétfőre a robbantást, mert Vlagyimir Putyin orosz elnök Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök a városban tárgyalt.- tette hozzá.A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy másutt, például Moszkvában sokkal szigorúbb biztonsági intézkedések vannak a közlekedési helyszíneken, ezért Szentpéterváron egyszerűbb lehetett kivitelezni egy merényletet.Horváth József biztonságpolitikai szakértő azt is kiemelte, hogy Vlagyimir Putyin Szentpéterváron született, így az az "ő városa". Továbbá, az elkövetők azzal is üzentek, hogy tudva az orosz elnök látogatása miatt szigorúbbak a biztonsági intézkedések Szentpéterváron, még így is képesek végrehajtani egy merényletet. Emellett a szentpétervári helyszínválasztást indokolhatja Horváth József szerint az is, hogy közel van a balti államokhoz, a menekülési útvonalak is egyszerűbbek, mint Moszkvából.Anton Bendarzsevszkij Oroszország-szakértő azt mondta: a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet is háborút hirdetett Oroszország ellen. Az egykori csecsen terrorszervezetek gyengülése összefügg azzal is, hogy többen kimentek Szíriába, Irakba, hogy az Iszlám Állam oldalán harcoljanak. Az Oroszország-szakértő azt mondta: kétezer és hétezer közé tehető azok száma, akik Oroszországból az Iszlám Államhoz csatlakoztak.Azzal is számolni kell, hogy ők visszatérnek Oroszországba - emelte ki.Horváth József azt is elmondta, hogy a külföldön lévők mellett Oroszországon belül is körülbelül tízezer olyan szélsőséges van, akiket az orosz titkosszolgálat ellenőrzés alatt tart.Korábban Putyin orosz elnök úgy nyilatkozott, hogy több lehetséges okot vizsgálnak, köztük terrorcselekmény elkövetését is. Az Index úgy tudja, hogy az orosz ügyészség már hivatalosan is terrortámadásról beszél. A robbantásnak 14 halottja, és 20 sérültje van.A merényletre hét évvel és öt nappal a moszkvai metrórobbantások után került sor – az is kettős merénylet volt –, és nyolc nap híján hat évvel azután, hogy a minszki metróban is robbantásos merényletet hajtottak végre.Előbbit két öngyilkos merénylő nő követte el a csecsen terrorista vezér, az azóta likvidált Doku Umarov utasítására. Utóbbit két helyi, 25 éves férfi követte el, nem volt közük iszlamista terrorista csoporthoz. Mindkettőjüket halálra ítélték és kivégezték.

Donald Trump amerikai elnök "szörnyűséges dolognak" nevezte a hétfői szentpétervári robbantást.Az elnök véleményét akkor kérdezték újságírók a tíz ember életét követelő szentpétervári robbantásról, amikor a Fehér Házban fogadta Abdel-Fattáh esz-Sziszi egyiptomi elnököt.Donald Trump így fogalmazott a jelenlévő újságíróknak: "A világon mindenütt ez történik, szörnyűséges dolog". Az elnök ugyanakkor a továbbiakban nem kívánta kívánta kommentálni a történteket.Szemtanúk orosz lapoknak adott nyilatkozatai alapján az Index úgy tudja, az első két vagon a robbanás után kisiklott, bár ez ellentmond más szemtanúk beszámolóinak.A lap az alábbi beszámolókat idézte:„Ömlött a füst a vagonból, az emberek futottak, ahogy bírtak a kijárat felé" – írta le a szentpétervári metróban elkövetett robbantásos merénylet utáni első pillanatokat egy utas a Life.ru-nak. „Több ember csupa vér volt, megégett a hajuk" – mondta a nő.Egy férfit a szomszédos vagonban ért a robbanás pillanata. „Az alagútban voltunk a robbanáskor, elhagytuk a Szennaját. Hirtelen fény villant fel, hangos robbanás, és mindent elöntött a füst, kitört a pánik. Testek végtagok nélkül, minden csupa vér, sötét lett. Mindenki kiabált,én is sokkos állapotban, a vagon meg ment tovább, nem tudom meddig tartott, egy örökkévalóságnak tűnt" – idézte a Snob.ru.„A vagonban már mindannyian a halálra készültünk, ha szabad így mondanom. A robbanás után a folytatásra számítottunk, de aztán aztán kijutottunk (a szerelvénnyel), utána az emberek segíteni kezdtek egymásnak, sokuk csupa vér volt " – írta a Newsru.com.„Azonnal füst borította be a megállót. Az emberek rohantak fel a mozgólépcsőn, ami már meg is állt. Mindenki pánikban volt, senki nem tudta, mit tegyen" – mesélte egy utas, aki az előző szerelvénnyel érkezett a Tyehnologicseszkij Insztyituthoz.A Kommerszant arról írt, egy szemtanú alapján, hogy az első két vagon a robbanás után kisiklott – bár ez ellentmond annak, hogy a szerelvény végül kigurult a peronig, amit más beszámolók is megerősítenek.Korábban írtuk:Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki részvétét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a szentpétervári metróban történt robbantásos merényletek áldozatai miatt - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTI-vel hétfő este.

Az ilyen erőszakos és felfoghatatlan támadások nagy fájdalmat okoznak minden nemzet számára, ugyanakkor nem csökkentik, nem csökkenthetik közös elkötelezettségünket a terrorizmus elleni küzdelem terén

- áll a levélben.A kormányfő biztosította az orosz elnököt Magyarország és a magyar kormány támogatásáról "ezekben a nehéz órákban"."Honfitársaimmal osztozunk az áldozatok családtagjainak fájdalmában, és mielőbbi gyógyulást kívánunk a sérülteknek" - zárta levelét Orbán Viktor.A szentpétervári metró kamerarendszere rögzítette a feltételezett elkövetőt, akinek köze lehet a hétfőn történt robbanáshoz - jelentette az Interfax orosz hírügynökség az ügyet ismerő, meg nem nevezett tisztségviselőre hivatkozva."A metró kamerái rögzítették a robbanás feltételezett szervezőjét" - mondta az illetékes.Meg nem erősített jelentések szerint a metrószerelvény egyik kocsijában egy bőröndben hagytak robbanószerkezetet.Időközben szakértők hatástalanították a Ploscsagy Voszsztanyija metróállomáson talált, fel nem robbant házi készítésű pokolgépet - közölte az orosz terrorellenes bizottság.Korábban írtuk:Fel nem robbant pokolgépet találtak a szentpétervári metró egy harmadik állomásán hétfőn, miután a földalattin robbanás történt - értesült az Interfax hírügynökség.A fel nem robbant pokolgépet a Ploscsagy Voszsztanyija metróállomáson találták.Előzőleg a szentpétervári metróban - a Szennaja Ploscsagy és Tyehnologicseszkij Insztyitut állomásokon, vagy azok között - történt robbanásokban tíz ember életét vesztette és mintegy ötven ember megsérült.Az incidens okát hivatalosan egyelőre nem közölték. Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki Szentpéterváron Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfővel tárgyalt, tévékamarák előtt kijelentette: egyelőre nem világos, hogy mi okozta a robbanásokat.Putyin közölte, hogy több lehetséges okot vizsgálnak, köztük terrorcselekmény elkövetését is. Az elnök részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak.Az Interfax hírügynökség mindazonáltal úgy értesült, hogy a robbanást házi készítésű pokolgép okozta. A Rosszija 24 hírtelevízió jelentése szerint a hatóságok nap folyamán több alkalommal kutattak gyanús tárgyak után, és az egyik megállót ki is üríttették.Orosz sajtóorgánumok egy ideig két robbanásról számoltak be. Az orosz katasztrófavédelem egyik tisztségviselője később az Interfaxnak nyilatkozva hangsúlyozta, csak egy detonáció történt. A robbanás akkor következett be, amikor a metrószerelvény a Szennaja Ploscsagy állomásról elindult a Tyehnologicseszkij Insztyitut állomás felé. A szerelvény harmadik kocsijában történt a detonáció, miközben a szerelvény eleje már beért az alagútba.A Rosszija 24 televízió szerint az összes szentpétervári metrómegállót lezárták, ami miatt a város urcáin hatalmas közlekedési dugók alakultak ki. Moszkvában és több más orosz nagyváros metróhálózatában a robbantások hatására fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. Fokozták a készültséget több orosz repülőtéren is.Oroszországban legutóbb két csecsen öngyilkos merénylőnő 2010-ben követett el hasonló támadásokat a moszkvai metróban. Az akkori merényletekben mintegy negyvenen vesztették életüket és több mint százan megsebesültek.Az incidens okát hivatalosan nem közölték. A Rosszija 24 hírtelevízió jelentése szerint a hatóságok a nap folyamán több alkalommal is kutattak gyanús tárgyak után, és az egyik megállót ki is ürítették.A televízió szemtanúkra hivatkozó jelentése szerint a Szennaja Ploscsagy metrómegállóhoz több tűzoltóautó érkezett. Több metrómegállót lezártak.