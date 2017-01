Öngyilkos merénylők robbantottak egy nigériai piacon

Négy öngyilkos merénylő robbantott pénteken egy zsúfolt piacon Nigéria északkeleti részén, a támadásban legalább hatan életüket vesztették és 14-en megsebesültek - közölte a rendkívüli helyzeteket kezelő országos hivatal (NEMA).



Egy rendőrségi szóvivő korábban a Reuters brit hírügynökségnek telefonon azt mondta, hogy 15-en haltak meg a merényletsorozatban, amely az Adamawa szövetségi államban található Madagali városában történt a reggeli órákban.



Az AFP francia hírügynökség beszámolója szerint a hat halálos áldozat között van a négy merénylő is.



Az öngyilkos merényletek gyakoriak Nigéria északkeleti részén, amely a Boko Haram dzsihadista szervezet tevékenységének központja. A támadások annak ellenére sem hagynak alább, hogy az elnöki hivatal decemberben bejelentette: az utolsó fellegvárukból is kiűzték a dzsihadistákat az északkeleti országrészben.



A pénteki támadás elkövetőjeként egyelőre senki sem jelentkezett, de a végrehajtás módja azt sejteti, hogy a Boko Haram áll a történtek mögött.



A Hszinhua kínai hírügynökség úgy értesült, hogy a város határában egy katonai ellenőrző pont közelében lehetett hallani a robbanásokat, és egyelőre nem tudni, hogy öngyilkos merénylők voltak-e az elkövetők.



Madagaliban múlt hónapban is történt egy súlyos támadás, akkor iskolás lányok robbantottak és öltek meg 56 embert egy piacon.



Adamu Kamale madagali képviselő felszólította a kormányt, hogy küldjön újabb katonákat a térségbe, amely szerinte a Boko Haram harcosainak rejtekhelyéül szolgáló szomszédos Sambisa erdőből megszökött lázadóknak nyújt menedéket. Madagalit 2014-ben egy időre elfoglalták a Boko Haram harcosai, akik elől több ezer helyi lakos menekült el a szomszédos hegyvidéki területekre.



Múlt héten a Boko Haram bölcsőjének számító - Adamawával szomszédos - Borno szövetségi államban voltak pokolgépes támadások.



A Boko Haram évek óta tartó támadásainak már mintegy 15 ezer halálos áldozatuk van, és több mint 2 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására. A terrorszervezet egy iszlám állam létrehozásáért küzd Afrika legnépesebb, több mint 177 millió lakosú országában.



Az ENSZ csütörtöki közleménye szerint a Boko Haram "erőszakos és embertelen hadjárata" által előidézett humanitárius válság folyamatosan súlyosbodik, és jelenleg 10,7 millióan szorulnak segélyekre az ország északkeleti részén, valamint Kamerun, Csád és Niger egyes területein.