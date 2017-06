Öngyilkos merénylők több civilt megöltek Irakban

Legalább tíz ember - köztük számos nő és egy gyermek - meghalt, és több mint 13-an megsebesültek abban a támadásban, amelyet az Iszlám Állam nevű (IÁ) dzsihadista szervezet tucatnyi öngyilkos merénylője indított a nyugat-iraki al-Anbár tartomány egyik falva ellen - közölte egy rendőrségi forrás.



Mintegy 12-15 öngyilkos merénylő - főleg nők - csoportja támadta meg a tartományi székhelytől, Ramáditól mintegy 140 kilométerre nyugatra található al-Bagdadi falut, a támadásban nyolc civil - közte négy nő és egy gyermek - és két katona vesztette életét. A támadók is meghaltak: többük felrobbantotta magát, míg a többi dzsihadistával az iraki biztonsági erők tagjai végeztek.



A sebesülteket az iraki biztonsági erők a faluhoz közeli katonai bázisra szállították. A sebesültek között van egy alezredes és egy katona is, az állapotukra vonatkozó információkat a forrás nem közölt.



A támadás elkövetését az IÁ vállalta magára néhány órával a merényletet követően a Telegram nevű internetes oldalon közzétett bejegyzésében, amelynek hitelességét még nem sikerült megerősíteni. Az IÁ beszámolója szerint a támadás kifejezetten az iraki hadsereg ellen irányult. A dzsihadisták közlése szerint a hadsereg mintegy 40 tagját ölték meg, és többtucatnyi embert megsebesítettek, köztük egy helyi kormányzót is. A közlemény szerint az öngyilkos merénylők felrobbantották magukat azt követően, hogy kifogytak lőszereikből.



A támadást követően a rendőri egységek tagjai kijárási tilalmat rendeltek el a faluban, elkerülendő a további hasonló rajtaütések lehetőségét.



A korábbi iraki hadisikerek ellenére az al-Anbár tartományban található al-Kaim, Ana és Rava városok továbbra is az Iszlám Állam ellenőrzése alatt állnak. A tartományban az iraki kormányerők április 22-én indították meg hadműveletüket, melynek célja a térség megtisztítása a "terrorista elemektől". A harcokban az iraki szárazföldi csapatokat országuk és az Egyesült Államok vezette nemzetközi koalíció légiereje is támogatja.



Az iraki hadsereg ezen kívül jelenleg is heves harcokat folytat az Iszlám Állammal a terrorszervezet által 2014 júniusában megszállt észak-iraki Moszul, Irak második legnagyobb városának teljes felszabadításáért. A kormányerők tavaly októberben indítottak hadműveletet Moszul felszabadítására, és nyugat-Moszul óvárosát leszámítva a nagy részéről már kisöpörték a dzsihadistákat. Abdul-Amír Rasíd Jaralláh, az iraki hadsereg ninivei kormányzóságának hadműveletekért felelős vezetője szerint a terroristák alig 500 harcosa maradhatott a városban.



Egy moszuli rendőrségi forrás szerint pénteken legalább három civil meghalt, és kilenc megsebesült, miután a dzsihadisták támadást indítottak az el-Dzsadida nevű nyugat-moszuli kerület egyik piaca ellen. A vásárban a helyiek éppen olyan termékeket vásároltak, amelyekkel az iszlám böjti hónap (ramadán) végét jelző ünnep (íd al-fitr) kezdetére készültek, amikor a dzsihadisták aknavetőkkel elkezdték őket lőni. A forrás nem tért ki további részletekre.



Az iraki hadsereg állítása szerint a műveletben jelentősen hátráltatja őket a szélsőségesek ellenállása, de a sűrűn beépített kerületek és a szűk sikátorok is lassítják a katonák előrenyomulását.