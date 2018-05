Orbán: a közös jövő is összeköti a magyar és lengyel népet

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a megbeszélésüket követően tartott sajtótájékoztató végén a varsói miniszterelnöki hivatalban 2018. május 14-én.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A múlt mellett a közös jövő is összeköti a magyar és a lengyel népet, nemcsak a kipróbált, ezeréves barátság köti össze őket, hanem a közös elgondolás is a jövőről - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Varsóban, ahol első hivatalos látogatását tette múlt heti eskütételét követően.A kormányfő lengyel kollégájával, Mateusz Morawieckivel folytatott megbeszélése után, közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: mindketten erős Európát akarnak, részt akarnak venni az Európát javító, felerősítő reformokban, vitákban, és békés fejlődést akarnak. Továbbá erős Közép-Európát akarnak, mert meggyőződésük, hogy ez szolgálja az érdekeiket és egybevág az EU fő céljával, hogy erős régiókból álljon az erős kontinens, és egy erős Közép-Európa sokat adhat az európai kontinens erejéhez - vélekedett.Hozzátette: nehéz ügyekről is tárgyaltak, így a migrációról is. Ez nem taktikai kérdés, hanem a nemzeti szuverenitás legfontosabb elvi kérdése, hogy ki döntheti el, kik tartózkodhatnak egy ország területén - magyarázta. Megjegyezte: az elődeink "forognának a sírjukban", ha hagynánk, hogy ne a magyarok, hanem mások mondják ezt meg.Kérdésre válaszolva Orbán Viktor elmondta: erőteljes nyomást fejtenek ki Magyarországra, hogy még a júniusi EU-csúcson lezárhassák a menekültkérdést, ami "szép terv", de csak olyan lezárás lehetséges, amely teljes egészében találkozik a magyar kormány elképzeléseivel.Mint mondta, a legnagyobb politikai ügy ma Európában a bevándorlás és a migráció. Azt a parlamentet, amely ma Brüsszelben ülésezik, az európai emberek még a migránskrízis előtt választottak - mutatott rá.Úgy vélte, egy év múlva választás lesz, és most már mindenki ismeri a kérdés súlyát, így felvetődik, hogy nem lenne-e demokratikusabb megvárni a választást, hogy az újonnan megválasztott parlament zárja le a kérdést. A demokrácia elvét tiszteletben kell tartani - jelentette ki.Ugyancsak kérdésre válaszolva a kormányfő kitért rá: a határvédelemre akarunk összpontosítani, nem a migránsok szétosztására. "Nekünk is van szívünk", "sőt keresztény nemzet vagyunk", tudjuk, mit jelent a segítség, és azt az elvet valljuk, hogy a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni, mert úgy nem lehet segíteni, hogy közben tönkretesszük a saját hazánkat - közölte. Hozzátette: a Hungary helps program keretében Magyarország segít a Közel-Keleten, és ezt a munkát folytatja a jövőben is.A miniszterelnök szerint Európa szempontjából Magyarország azzal járul hozzá a migrációs kérdéshez, hogy megvédi Európát a Balkán irányából.Orbán Viktor kitért rá: az uniós költségvetési kérdésekkel "még sok dolgunk lesz", a magyar és a lengyel álláspont közel áll egymáshoz, de egyes uniós tagállamoké messze esik. A gazdáink érdekeit meg akarjuk védeni, ezért nem helyes, ha a mezőgazdasági költségvetés csökken. Nem kifogásoljuk, ha új pénzügyi alapok jönnek létre, mert új feladatok mindig jelentkeznek, de az nem érv, hogy a létező alapokat csökkentsék - vélekedett.A kormányfő szerint mérföldkő a legutóbbi hónapok gazdasági fejlődésében, hogy a LOT lengyel légitársaság új járatokat indított Magyarországról. Régóta keresték azt a zászlóshajót, mindenkinek jól látható gazdasági teljesítményt, amely a magyar-lengyel együttműködést bizonyítja - közölte. Hozzáfűzte: a LOT fantasztikus sikereket ér el a magyar piacon, és remélhetőleg tovább bővíti a tevékenységét.Megjegyezte: elkötelezettek, hogy a lengyel gazdaság szereplői sikeresek legyenek a magyar piacon, és Lengyelországban is minél több magyar cég legyen jelen.A miniszterelnök kérdésre válaszolva elmondta: magyar nézőpontból az EU gazdaságilag "nem a pénz miatt érdekes", hanem a piacok miatt, a legfontosabb az egységes piac fair versennyel. Jövőorientált uniós költségvetésre van szükség. Valójában az EU régi tagállamai "összességében keresnek rajtunk, nem pénzt ajándékoznak nekünk", ugyanis a Magyarországnak jutatott pénzek tekintélyes része visszamegy az országukba - magyarázta. Hozzáfűzte: a gazdasági sikereket nem az uniós pénzek alapozzák meg, hanem a népek elkötelezettsége, munkája, teljesítménye.Orbán Viktor köszönetet mondott Lengyelországnak és a lengyel miniszterelnöknek az elmúlt években Magyarországnak és neki nyújtott támogatásért. "Közép-Európa a barátságokat sokra tartja", és sosem felejtjük el, hogy a lengyel miniszterelnök a legutóbbi, éles és nehéz választási küzdelem utolsó napjaiban ellátogatott Magyarországra és bátorított minket - emlékeztetett.A kormányfő szerint Lengyelországban olyan dolgok történnek, amelyekből Magyarország sokat tanul, elszántságot, bátorságot merít, elsősorban a családpolitikát illetően. Lengyelország jó példát mutat, ebből igyekszünk tanulni és átvenni, alkalmazni ezt a politikát Magyarországon - közölte.Orbán Viktor gratulált a lengyel gazdasági növekedés "kiváló számaihoz" is. A modern politikában kevés, ha az embernek igaza van, sikerre is szükség van, mert ha nem sikeres, nem tud érvényt szerezni az igazának - fogalmazottEmellett gratulált a lengyel függetlenség közelgő századik évfordulójához is.Megjegyezte: helyes döntés volt, hogy már harmadszorra Varsóba vezetett az első hivatalos külföldi útja.Orbán Viktor később Varsóban találkozik Andrzej Duda lengyel államfővel, Marek Kuchcinskivel, a szejm elnökével, valamint Stanislaw Karczewskivel, a szenátus elnökével. A miniszterelnök megkoszorúzza az Ismeretlen Katona sírját és virágot helyez el a Memento Szmolenszk emlékműnél. Ez utóbbi a 2010-es légi katasztrófában elhunyt Lech Kaczynski lengyel elnöknek és kísérete tagjainak állít emléket.