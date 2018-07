Orbán Berlinben: máshonnan nézzük a világot, másképpen is látjuk, de szoros együttműködésre törekszünk Németországgal

Máshonnan nézzük a világot, így másképpen is látjuk, de szoros együttműködésre törekszünk Németországgal - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Berlinben, miután megbeszélést folytatott Angela Merkel német kancellárral.



A kormányfő a közös sajtótájékoztatón kiemelte: a véleménykülönbségek nem akadályozhatnak abban, hogy keressék az együttműködés lehetőségét. Kijelentette: készen áll az együttműködésre ezen a területen is a német kancellárral.



Magyarország déli határa védve van, onnan migránsok nem érkezhetnek Németországba és Ausztriába sem, és "a határt védve tartjuk a jövőben is" - közölte.



A miniszterelnök kitért arra: Magyarország óriási terhet vesz le Németország válláról azzal, hogy megakadályozta, hogy bárki a törvények megkerülésével lépjen Magyarország területére. Magyarország álláspontja a migráció tekintetében évek óta változatlan, és ezt mindig őszintén, egyenesen el is mondta - közölte. Emlékeztetett: Magyarország azért épített kerítést a déli határára, hogy visszanyerje az ellenőrzést a saját területe felett.



A kormányfő hangsúlyozta: jogi természetű vita van kibontakozóban arról, hogy nem Magyarország az első belépési pont az Európai Unió területére, hanem leginkább Görögország. Ezért Magyarország szerint Németországnak Görögországba kell visszaküldeni az embereket, és "készen állunk megvitatni ezt a hosszú vitát" - fűzte hozzá.



Közölte: Magyarország stratégiai célja megvédeni Európát azért is, hogy a Schengennel védett belső piac zavartalanul működhessen.



Orbán Viktor kérdésre arról is beszélt, hogy Magyarország méltánytalannak érzi: gyakran a szolidaritás hiányával vádolják, holott komoly szolidaritásról tesz tanúságot a déli határ védelmével.



Kijelentette: napi 24 órában nyolcezer ember fegyverrel védi a déli határt, amelyen ha belépnének a migránsok, azonnal Németországba mennének. Naponta 4-5 ezer migráns érkezne Németországba a határvédelem hiányában, ezért ez komoly szolidaritást jelent Magyarország részéről - fűzte hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkel kancellár sajtóértekezlete berlini kancellári hivatalban 2018. július 5-én.

Fotó: MTI/EPA/Filip Singer

Kérdésre elmondta: a segítségnyújtást illetően különböző válaszokat adnak. Magyarország szerint nem jó, ha az emberek az európai segítségnyújtásból azt a következtetést vonják le, hogy "lehet ide jönni", mert akkor jönni is fognak. Ezért a segítséget kell odavinni, ahol szükséges, "nem akarunk importálni problémákat" - fogalmazott. Hozzátette: ez megközelítésbeli különbség, de nem akadály az együttműködésre törekvésben.



Orbán Viktor a gazdasági kapcsolatokat illetően kifejtette: Magyarország munkaalapú gazdaságot épít, célja a teljes foglalkoztatottság elérése, és ehhez az együttműködése Németországgal sokat tesz hozzá. A beruházási és kereskedelmi mutatók fantasztikusak, ezért most arról beszéltek, hogy mit tudnak tenni ennek folytatásáért - magyarázta. Hozzátette: az innováció és a technológia területén szorosabb együttműködésre van szükség, ezért munkacsoportokat hoznak létre, amelyek javaslatokat tesznek ennek érdekében.



Mint mondta, a visegrádi országok (V4) kereskedelmi volumene Németországgal 50 százalékkal magasabb, mint a német-francia kereskedelemé, tehát "új realitás bontakozik ki a szemünk előtt", mert Európa növekedése szempontjából a jövő a Németország-V4 együttműködésben van.



Kérdésre megjegyezte: a magyar és a német kormány között teljes az összhang annak tekintetében, hogy a kereskedelempolitikában a minél alacsonyabb vámokban érdekeltek.



Felidézte: Magyarország az elsők között javasolta az európai védelempolitika és a közös európai hadsereg létrehozását, és Magyarország európai alapon szeretné megvalósítani a magyar hadsereg korszerűsítését, ezért együttműködne Németországgal.

Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár kezet fog a közös sajtótájékoztatójuk végén Berlinben 2018. július 5-én.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Kérdésre Orbán Viktor közölte: szükség lenne egy közép-európai NATO-hadosztály-parancsnokságra, ezt Németország mentorálasával akarják kialakítani, és több országgal is tárgyalnak erről. A magyar hadsereg korszerűsítése érdekében pedig német cégekkel keretszerződéseket írtak alá, így folyamatos lesz az együttműködés a két ország között - mondta.



A miniszterelnök megjegyezte: Magyarország az egyetlen olyan ország a nem német nyelvű világban, ahol az óvodától az egyetemig németül tanulhat egy gyermek, számos német nemzetiségi óvoda, iskola van Magyarországon, továbbá német nyelvű egyetem is. Az egyetem súlyát és tevékenységét meg kell növelni - vélekedett.



Orbán Viktor megköszönte Németországnak az együttműködést és a barátságot, amit az elmúlt évtizedekben tapasztaltak, s ami most is töretlen. Harminc év nagy idő, és jó, hogy volt egy pillanat, amikor Magyarország és Németország egész Európa érdekében fontos és jó dologért szövetséget kötött, és megindult a kontinens újraegyesítése - utalt a rendszerváltozás eseményeire a kormányfő.

Kormányszóvivő: új szintre léphet az együttműködés Németországgal



Új szintre léphetnek, új minőséget kaphatnak a magyar-német kapcsolatok a gazdaságban, az innováció és technológia területén, valamint a védelempolitikában - értékelt a kormányszóvivő csütörtökön az MTI-nek annak kapcsán, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Berlinben megbeszélést folytatott Angela Merkel német kancellárral.



Kovács Zoltán utalt arra, hogy Németország áruforgalma a visegrádi négyekkel (Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) másfélszer akkora, mint Franciaországgal.



A kormányszóvivő kiemelte: a gazdasági kapcsolatok erősödése különösen igaz lehet az együttműködésre az innováció és technológia terén. A német vállalatok jelentős része már eddig is magas hozzáadott értékű, rendkívül fejlett, jövőbe mutató iparágak képviselőjeként volt jelen, és Magyarország tovább keresi, új szintre akarja emelni az ilyen irányú együttműködést.



Ezért a következő hetekben, hónapokban az érintett magyar és német minisztériumok, illetve munkacsoportok révén keresik majd a további együttműködés lehetőségeit - jelezte.



A védelmi együttműködésről szólva Kovács Zoltán utalt Szijjártó Péter tárgyalásaira. A külgazdasági és külügyminiszter Berlinben azt mondta a közmédiának, hogy Magyarország és Németország között rendkívül szoros védelmi és védelmi ipari együttműködés jön létre; közép-európai NATO-hadosztály-parancsnokság alakul Németország támogatásával.



A kormányszóvivő közölte, hogy a védelmi együttműködés a hadosztály-parancsnokság és a haditechnikai fejlesztések, a magyar haderőreform témáját is érinti.



Mindkét ország érdekelt egy önálló európai védelmi erő létrehozásában - jelentette ki, felidézve, hogy a miniszterelnök az elsők között javasolt közös európai haderőt.



Mind a hadosztály-parancsnokság, mind az európai védelmi képességek fejlesztése olyan közös téma, amelyben a kormány tervei szerint új szintre léphet az együttműködés - jelentette ki Kovács Zoltán.

Merkel: fontos a külső határ védelme, de nem szabad megfeledkezni a humanitásról



Fontos és helyes, hogy Magyarország védi európai uniós (EU-) külső határát, de nem szabad megfeledkezni az "Európa lelkét jelentő humanitásról" - mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön Berlinben Orbán Viktor miniszterelnökkel folytatott megbeszélése után.



Közös tájékoztatójukon a kancellár kiemelte, hogy a magyar kormányfővel intenzív tárgyalást folytattak, amelyen világossá vált, hogy a migráció területén egy sor kérdésben egyeznek az álláspontok, de vannak véleménykülönbségek is. Erre lehetett is számítani - jegyezte meg.



Németország és Magyarország egyetért a külső uniós határ védelmének fontosságában, és együttműködik a Frontex EU-s határ- és partvédelmi szervezet tevékenységét illetően. Az is közös meggyőződés, hogy a menekülteknek lehetőleg a hazájuk közelében kell segítséget nyújtani, és küzdeni kell a menekülésre kényszerítő okok felszámolásáért, a többi között az afrikai országok fejlődését támogató, még formálódó "Marshall-terv" révén.

Fotó: MTI

Azonban a migráció "belső dimenzióit" tekintve nézetkülönbségek jellemzik a két kormány viszonyát. Németország szerint ugyanis a külső határok védelme nem jelenthet bezárkózást, és az Európa alapját jelentő humanitás miatt nem szabad megfeledkezni arról, hogy "emberek érkeznek hozzánk" - mondta Angela Merkel.



Kiemelte, hogy az illegális migráció visszaszorítását tekintve nincs vita, az viszont a két kormány felfogása közötti különbséget jelzi, hogy a német álláspont szerint lehetőséget kell adni a legális migrációra, például menekültkontingensek befogadásával, oktatási, képzési programokkal vagy a szakképzett munkavállalók bevándorlásának szabályozásával.



Hozzátette: az EU-n kívül országokkal folytatandó együttműködésre mintát adó EU-Törökország menekültügyi megállapodásnak is az az egyik fő pontja, hogy az EU átvesz menekülteket Törökországtól.



Az EU-ban máshol regisztrált, de Németországba igyekvő menedékkérők elhelyezésére és a regisztráció szerinti tagországba való visszajuttatásra szolgáló tranzitközpontok ügyével kapcsolatban kérdésre válaszolva elmondta, hogy Magyarország ugyan nyilvántartásba veszi az érkező menedékkérőket, de nem ismeri el a menekültügyi eljárás lefolytatására vonatkozó illetékességet, mert azt a nézetet vallja, hogy az a tagállam illetékes, amelyben az illető megérkezett a közösség területére, és ez a tagállam nem Magyarország. A nézetek ugyan itt is eltérnek, de tárgyalni lehet az ügyről - jegyezte meg Angela Merkel.



A többi között arról is szólt, Berlinben sajnálattal vették tudomásul, hogy az Európa Tanács Velencei Bizottságának a magyarországi jogállamiságról tett legutóbbi megállapításait a magyar kormány nem a német kormány elképzeléseinek megfelelően fogadta, de ebben az ügyben is zajlanak még egyeztetések, az Európai Bizottsággal is.



Angela Merkel kiemelte, hogy a német-magyar gazdasági együttműködés "kitűnő", és Magyarország vonzó befektetési helyszín a német cégek számára.

Fotó: MTI

Hozzátette, hogy az együttműködést az európai gazdaság előtt álló legnagyobb kihívásokat jelentő ügyekben, a digitalizáció, az alternatív gépjármű-meghajtási technológiák és a mesterséges intelligencia területén is tovább kell erősíteni.



Németország és Magyarország a protekcionista gazdaságpolitika elutasításában is egyetért - húzta alá a kancellár.



A két ország egyebek mellett a közös "stratégiai kultúra" megteremtéséről és a NATO-t kiegészítő európai intervenciós kezdeményezésről szóló védelempolitikai ügyekben is szorosan együttműködik - mondta Angela Merkel.