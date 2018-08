Orbán: ma a legfontosabb kérdés Európában a migráció

Ma Európában a legfontosabb kérdés a migráció - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Milánóban.



A kormányfő Matteo Salvinivel, a Liga olasz kormánypárt vezetőjével, belügyminiszterrel folytatott munkamegbeszélést, majd az ezt követően tartott közös sajtótájékoztatójukon Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország bebizonyította, hogy lehetséges megállítani a migrációt, bár korábban mindenki azt mondta, hogy ez jogilag és fizikailag sem lehetséges.



Matteo Salvini vállalta azt "a történelmi missziót", hogy a migrációt a tengeren is megállítsa, erre korábban egy tengerparti ország sem vállalkozott - közölte a miniszterelnök. Úgy vélte, Matteo Salvini sikerén múlik Európa biztonsága, ezért az olasz politikus nem hátrálhat meg. "Ez a bátorság tiszteletet ébreszt bennünk" - tette hozzá.



Orbán Viktor kijelentette: Magyarország minden segítséget megad a határvédelemhez Olaszországnak.



Kifejtette: akik bejöttek Európába, azokat vissza kell vinni oda, ahonnan jöttek, haza kell őket szállítani. Brüsszel szerint ez nem lehetséges, de a határvédelemről is ezt mondták - emlékeztetett. Úgy vélte, ez igenis lehetséges, csak akarat és politikai elszántság kell hozzá.



Nem szétosztani, hanem hazavinni kell a migránsokat - hangsúlyozta.



Megjegyezte: Magyarország olyan politikát folytat, amelynek értelmében a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem pedig a bajt kell idehozni.



A miniszterelnök kitért rá: Magyarország polgárai nevében köszönetet mondott az olasz belügyminiszternek, hiszen "a magyar hűséges fajta és nem felejt", jól emlékszik, amikor az Európai Parlamentben (EP) a magyarokat támadták az új magyar alkotmány miatt, és Matteo Salvini felszólalt, megvédett minket.



A kormányfő kérdésre elmondta: Európában választások lesznek májusban, és "nekünk új bizottságra és új Európai Parlamentre van szükségünk" a határvédelem és a migráció megállítása érdekében. Más, új szellemi alapokon álló Európára van szükségünk, és hogy milyen szövetségek jönnek létre, azt majd az EP-választás után lehet megmondani, most az a dolgunk, hogy minél több magyar és olasz szavazó szimpátiáját összegyűjtsük az új Európa megteremtéséhez - magyarázta.



Ugyancsak kérdésre Orbán Viktor közölte: a mostani találkozóhoz kérte a Forza Italiát vezető Silvio Berlusconi hozzájárulását, mert "vele vagyunk az Európai Néppártban" (EPP). Az EPP-ben két tábor van: az egyiket Emmanuel Macron francia elnök vezeti, ő "fel akarja robbantani" az EPP-t, ő vezeti azt a politikai erőt Európában, amely a migrációt támogatja - vélekedett.



Mint mondta, ezzel szemben "vagyunk mi, akik meg akarjuk állítani az illegális migrációt". Erről az EPP-ben is nagy vita van, és "szeretnénk, ha a mi álláspontunk lenne az általános", és egyértelműen az európai emberek oldalára állnánk, akik nem akarnak illegális migrációt - mutatott rá.



A miniszterelnök kérdésre arról is beszélt, hogy Olaszország erősebb, mint gondolják, az egyik legerősebb Európában. Magyarország és Olaszország mindig jól tudott együttműködni, történelmi hagyománya van az olasz-magyar együttműködésnek, és a választott olasz kormány potenciális partnere Magyarországnak - mondta.