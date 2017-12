Őrizetbe vették a lengyel katonai elhárítás volt vezetőjét

A katonai rendészet közölte, hogy az őrizetbe vétel a vádhatóság utasítására történt. Lukasz Lapczynski, az ügyészség szóvivője elmondta, Pytel ellen 2016-ban indítottak vizsgálatot, aki ellen most újabb vádakat is felhoztak. Ez utóbbiakról a vádhatóság képviselője nem közölt részleteket. Reagálva az őrizetbe vételre Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetében úgy fogalmazott, hogy Pytel "a kötelességtudat, a hazafiasság és a tisztesség példaképe".



Tusk, aki 2007 és 2014 között lengyel miniszterelnök volt, hozzátette: büszke arra, hogy együtt dolgozhattak. Tavaly decemberben az ügyészség azzal gyanúsította meg a lengyel katonai elhárítás két volt főnökét, Janusz Nosek tábornokot és Piotr Pytelt, hogy közvetlenül a 96 tagú állami küldöttség halálával járó 2010-es szmolenszki légi katasztrófa után hatáskörüket túllépve együttműködési megállapodást kötöttek az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB) az akkori miniszterelnök tudomása nélkül.



A lengyel sajtóban megjelent értesülések szerint az együttműködési megállapodás értelmében az orosz szakszolgálat egyes tisztjei szabadon felkereshetik a lengyel katonai elhárítás központját és viszont. Pytel 2014 és 2015 között vezette az SKW-t, korábban pedig több vezető tisztséget töltött be a katonai elhárításnál.