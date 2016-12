Őrizetbe vették a szicíliai maffiafőnök több emberét

Tizenegy személyt vettek őrizetbe a szicíliai hatóságok Trapani város térségében kedden, akik a Cosa Nostra maffiaszervezet több mint húsz éve körözött főnökének, Matteo Messina Denarónak dolgoztak, és a legkülönbözőbb közbeszerzési pályázatok elnyerésével gazdagították a bűnszervezetet.



Három vállalkozást is lefoglaltak. A nyomozást folytató Trapani ügyészsége szerint olyan cégekről és személyekről van szó, akik mindannyian Matteo Messina Denarónak dolgoztak.



A Cosa Nostra jelenlegi vezérét 1993 óta körözik, Olaszország legveszélyesebb bűnözőjének tartják. Ő is Trapani térségében született, továbbá rokonai és legközelebbi emberei is a szicíliai város körzetében élnek. A hatóságok évek óta Matteo Messina Denaro üzleti tevékenységeinek felszámolásával, az őt övező védelmi rendszer lebontásával igyekeznek űrt teremteni körülötte.



A most őrizetbe vett személyek a maffia újramosott pénzével vettek részt több szicíliai közbeszerzési pályázaton, közöttük egy nagy méretű szélenergiapark megvalósítását és egy kórház felújítását is elnyerték. Ezen kívül egy nagybani halkereskedelmi vállalkozást is kézben tartottak.



Az egyik őrizetbe vett személy egy szicíliai újságíró, akinek nevén a Cosa Nostra több tulajdona is szerepelt. Az újságíró szakterülete éppen a maffiaellenes harc volt, szoros kapcsolatot ápolt a szervezett bűnözés elleni harcot vezető szicíliai ügyészekkel, a hatóságok szerint azért, hogy információkhoz juttassa a Cosa Nostrát.



A hatósági akció sikerében szerepe volt Matteo Messina Denaro egyik unokatestvérének, aki 2015-ös letartóztatása óta együttműködik a hatóságokkal.