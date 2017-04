Őrizetbe vettek egy norvég fiatalt az oslói bombával kapcsolatban

Őrizetbe vettek egy fiatalt Norvégiában vasárnap azzal a robbanószerkezettel kapcsolatban, amelyet szombat éjjel találtak Oslo egyik forgalmas metróállomásának közelében.A gyanúsított 17 éves, menedékkérő, Oroszországból érkezett családjával még 2010-ben. Norvégia biztonsági szolgálatának főnöke, Benedicte Bjornland közölte azt is, hogy nem ismeretlen a hírszerzés előtt a fiú, de azt egyelőre nem tudni, hogy tervezett-e támadást végrehajtani a házi készítésű robbanószerkezettel, amelyet a hatóság emberei ellenőrzött körülmények között felrobbantottak.Bjornland elmondta, hogy a fiú szélsőséges iszlamisták köreiben mozog Norvégiában."Nem kizárt, hogy a francia, német, brit orosz és svéd merényleteket követendő példának tekintik Norvégiában, olyanok, akik rokonszenveznek az iszlámmal" - tette hozzá.Norvégiában országszerte megerősítették a biztonsági intézkedéseket, miután a szomszédos Svédország fővárosában pénteken egy gázolásban - vélhetően terrortámadásban - négy ember életét vesztette, 15 pedig megsebesült. Norvégia nagyobb városában és az oslói repülőtéren is fegyveres rendőrök járőröznek.Gyanús, pokolgépnek vélt szerkezetet találtak Oslo belvárosában szombat éjjel. Ellenőrzött körülmények között felrobbantottak, az üggyel összefüggésben pedig egy gyanúsítottat őrizetbe vettek - közölte a norvég rendőrség a Twitter-oldalán.Sajtóértesülések szerint a gyanús szerkezet egy nejlonzacskóba volt csomagolva.Egy rendőrségi szóvivő szerint a helyszínen a tűzszerészekkel további vizsgálatokat folytatnak.A hatóságok egy férfit vittek be kihallgatásra, aki korábban magánál tarthatta a szóban forgó szerkezetet. A rendőrség ugyanakkor nem közölt további részletet a gyanúsítottról.A norvég főváros Gronland nevű, részben bevándorlók által lakott kerületében számos népszerű bár és étterem mellett több mecset is található. Ebben az oslói negyedben van a város rendőr-főkapitánysága is, alig egy kilométerre attól a helytől, ahol a gyanús szerkezetet találták.Norvégiában országszerte megerősítették a biztonsági intézkedéseket, miután a szomszédos Svédország fővárosában pénteken egy gázolásban - vélhetően terrortámadásban - négy ember életét vesztette, 15 pedig megsebesült. Norvégia nagyobb városában és az oslói repülőtéren is fegyveres rendőrök járőröznek.