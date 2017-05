Oroszországtól 500 kilométerre zuhant le az észak-koreai rakéta

Az orosz korai előrejelző rendszerek észlelték az észak-koreai ballisztikus rakétakísérletet, a rakéta az orosz területi vizektől 500 kilométerre zuhant le - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.A tárca közleménye szerint a rakéta kilövését közép-európai idő szerint szombat este 22 óra 30 perc körül észlelték. Az orosz előrejelző rendszer 23 percen át követte nyomon a ballisztikus rakétát, amíg az a Japán-tenger központi részén, mintegy 500 kilométerre Oroszország területétől lezuhant.A rakéta röppályája jelentős távolságra volt az orosz határtól és nem jelentett veszélyt Oroszországra. Az orosz védelmi tárca jelezte, hogy az orosz korai előrejelző rendszerek és légvédelmi erők az előzetes terveknek megfelelően folytatják harckészültségi szolgálatot.

Korábban írtuk

Az amerikai fegyveres erők csendes-óceáni parancsnoksága szerint Észak-Korea nem interkontinentális ballisztikus rakétát próbált ki vasárnap.A rakéta típusát még meg kell állapítani, de a repülési jellemzők nem egyeznek meg egy interkontinentális ballisztikus rakétáéval - közölte egy szóvivő.Japánban pontosították a repülési adatokat. A kabinet főtitkára azt mondta, hogy a rakéta 800 kilométert repült, de nem Japán irányában, és nem az ország kizárólagos gazdasági övezetében zuhant a tengerbe. Nem jelentett veszélyt a légi és tengeri közlekedésre - mondta Szuga Josihide. Abe Sindzó kormányfő ugyanakkor "teljességgel elfogadhatatlannak" minősítette az ENSZ által is tiltott indítást.Inada Tomomi japán védelmi miniszter úgy tudja, hogy a szöuli idő szerint 5 óra 27 perckor kilőtt rakéta több mint 2000 kilométer magasba emelkedett, és egy új típus lehet.Szöulban "veszélyes provokációnak" nevezték a kísérletet, amelyet alig pár nappal Mun Dzse In elnök beiktatása után hajtottak végre.A jelenlegi rakéta magasabban és távolabbra repült, mint az a közepes hatótávolságú társa, amelyet Phenjan februárban sikeresen tesztelt ugyancsak az északnyugati Kuszongban.A nemzetközi közösség attól tart, hogy Észak-Korea atomtöltettel felfegyverzett interkontinentális ballisztikus rakéta kifejlesztésén dolgozik, amellyel elérhetné az Egyesült Államokat. Donald Trump amerikai elnök megígérte: nem hagyja, hogy ez megtörténjen.Szakértők szerint a vasárnapi rakétateszt jelentősen megnövekedett hatótávolságra utal, ami azt jelenti, hogy február óta történtek előrelépések az észak-koreai rakétaprogramban.A 2000 kilométeres magasság arra utal, hogy a rakétát magas röppályára állították.Erre hívta fel a figyelmet David Wright amerikai biztonsági szakértő is, aki szerint hagyományos röppályán a rakéta hatótávolsága elérhette volna a 4500 kilométert. Kim Dong Jub dél-koreai szakértő ennél is nagyobb fenyegetésről beszélt: szerinte akár 6 ezer kilométert is utazhatna a rakéta hagyományos röppályán, ami azt jelenti, hogy Észak-Korea elérhetné vele Hawaiit. Mindezek nem jelentik azt, hogy interkontinentális ballisztikus rakétáról lenne szó, hiszen annak hatósugara több mint 6 ezer kilométer.Jonathan McDowell, a Harvard Smithsonian Center for Astrophysics kutatóintézet munkatársa úgy véli, Phenjan egy új, nagy hatótávolságú rakétát tesztelhetett."Határozottan aggasztó" - tette hozzá.Eközben Trump az eddigieknél szigorúbb szankciókat helyezett kilátásba Észak-Koreával szemben. Az amerikai pénzügyminisztérium jelezte: minden rendelkezésre álló eszközét megvizsgálja, hogy teljesen elvágják Phenjant a nemzetközi pénzügyi forrásoktól.A Fehér Ház kiemelte: Trump "nem tudja elképzelni, hogy Moszkva kedvére lenne" a rakétateszt, miután a fegyver közelebb landolt Oroszországhoz, mint Japánhoz.A teszt után felbolydultak a térségbeli országok, és több irányú, magas szintű telefonbeszélgetésekre került sor többek között a japán és a dél-koreai külügyminiszter, illetve a japán és az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó között.