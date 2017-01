Őszig maradhat az ellenőrzés a bajor-osztrák határon

A német kormány legalább a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásokig fenntartaná a migrációs válság miatt ideiglenesen visszaállított határellenőrzést a bajor-osztrák határon - írta csütörtökön a Berliner Morgenpost című német lap.



Az újság az ellenzéki Zöldek Bundestag-frakciójának írásbeli kérdésére adott kormányzati választ idézve azt írta, hogy a berlini vezetés megítélése szerint várhatóan 2017 közepe után is szükség lesz a határellenőrzés folytatására.



Thomas de Maizire belügyminiszter a lap értesülése szerint azzal számol, hogy az év végéig biztosan folytatni kell az ellenőrzést. A kereszténydemokrata (CDU) politikus más álláspontot nem is igen tudna sikerrel képviselni választói előtt a szeptember 24-re kiírt Bundestag-választás kampányában - jegyezte meg a fővárosi lap.



A belső egyeztetéseken a határellenőrzésért felelős szövetségi rendőrség is a migrációs válság miatt 2015 szeptemberében bevezetett intézkedések fenntartását javasolja, helyzetértékelése szerint erőteljes marad az Európára nehezedő migrációs nyomás, és nem enyhül a menedékkérők áramlása miatt a schengeni övezet országai között kialakult nyomás sem - tették hozzá.



Éppen a napokban jelentették be, hogy a leginkább érintett határszakaszon, Bajorország déli részén 550-ről több mint 1100-ra emelik a szövetségi rendőrség kötelékében dolgozók számát. A Boden-tó és Berchtesgaden közötti 650 kilométeres határszakaszon 2016-ban mintegy 77 ezer menedékkérő érkezett, és számuk a január-februári több tízezres szinthez képest a balkáni migrációs útvonal lezárása révén nagymértékben csökkent, de a hullám nem csillapodott le teljesen, az érkezők száma a havi 1200-1400 közötti szinten stabilizálódott.



Az Európai Bizottság szerdán a Németország és a schengeni övezet több más tagja által ideiglenesen visszaállított belső határellenőrzés további három hónapos - február közepétől május közepéig tartó - meghosszabbítását javasolta az Európai Unió Tanácsának. Indoklása szerint még nem hajtották végre maradéktalanul a schengeni övezet rendes - belső határellenőrzés nélküli - működésének helyreállítására kidolgozott ütemtervet.