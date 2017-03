Öt hónapja nem dolgozhat, ezért lemond Horváth Anna Kolozsvár alpolgármestere

A kolozsvári önkormányzati testület következő ülésén lemond tisztségéről Horváth Anna, a város alpolgármestere. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott politikus csütörtökön Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel közösen tartott kolozsvári sajtótájékoztatón jelentette be döntését.Horváth Anna arra hivatkozott, hogy a romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) immár öt hónapja eltiltotta alpolgármesteri teendői ellátásától, ez idő alatt jövedelem nélkül élt, és beláthatatlan, hogy ez az állapot meddig tart. Hozzátette: aktív emberként nem vállalhatta ennek a helyzetnek a fenntartását.

Az, hogy 20 év közképviseleti és közigazgatási munka után egy reggel arra ébredtem, hogy a román állam egyik legfőbb nemzetbiztonsági veszélye vagyok, ez önmagában is megkérdőjelezi - legalábbis egy időre - a román állami intézményrendszeren belüli tevékenykedésem mikéntjét és hogyanját

Kép: maszol.ro

- jelentette ki Horváth Anna arra utalva, hogy 2016 elejétől nemzetbiztonsági okokból tartották megfigyelés alatt.Úgy vélte, a munkabírása és a tisztessége védelmében kell harcra kelnie.

Meg fogom védeni a tisztességem, és az igazságszolgáltatás révén vissza fogom szerezni azokat az eszközöket, amelyekkel az eddigiekhez hasonló módon tudok majd tovább dolgozni

A romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) befolyással való üzérkedéssel vádolja, és 2016. október elejétől hatósági felügyelet alá helyezte az alpolgármestert, aki fizetés nélküli szabadságot vett ki eltiltása idejére. A bíróságra karácsony előtt benyújtott vádirat szerint az alpolgármester hatvan fesztiválbérletet fogadott el a júniusi választási kampányban tevékenykedő önkéntesei számára egy ingatlanfejlesztőtől, cserében pedig megsürgette számára a városházán egy építési engedély kiadásához szükséges jóváhagyások kibocsátását.



Horváth Annát február végén a romániai Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) is összeférhetetlen tevékenység gyanúja miatt jelentette fel a DNA-nál. A feljelentés szerint a politikus alpolgármesteri minőségben részt vett egy olyan kolozsvári önkormányzati ülésen, amelyen 90 ezer lej (6,3 millió forint) támogatást szavaztak meg a Claudiopolis egyesületnek, amelynek az elnöki tisztségét töltötte be, és 30 ezer lej (2,1 millió lej) támogatást a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek, amelytől előadóként kapott juttatásokat.



Az elöljáró közölte: a Claudiopolis Egyesület elnöki tisztségéről közjegyző előtt adott nyilatkozatban mondott le nyolc hónappal korábban, a Sapientia egyetemen pedig polgári szerződéssel adott órákat, ami szerinte nem esik az összeférhetetlenségi törvény hatálya alá.

- fogalmazott Horváth Anna.Kelemen Hunor kijelentette:Szerinte ugyanis semmi sem indokolta az elöljáró eltiltásának öt hónapi fenntartását. Az RMDSZ elnöke hozzátette: felkérte Horváth Annát, hogy töltse be az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöki tisztségét, és Horváth Anna ezt el is fogadta. Szerinte az önkormányzatokkal kapcsolatos törvénymódosítási javaslatok előkészítésében fontos szerep hárul majd Horváth Annára az RMDSZ ügyvezető elnökségében.Kelemen Hunor megmagyarázhatatlannak tartotta, hogy a kolozsvári alpolgármester ellen a DNA és a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) együttműködése alapján indult eljárás, noha az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a két intézmény együttműködését.Hozzátette: függetlenül attól, hogy az erőszakszervek mit gondolnak Horváth Annáról, ő továbbra is olyan közösségi vezető marad, akinek a hangjára odafigyel az erdélyi magyarság.Az MTI kérdésére az RMDSZ kolozsvári szervezete elnöki tisztségét is betöltő Horváth Anna elmondta: a magyar szövetség és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) helyi koalíciója keretén belül tárgyalást kezdenek a lemondása után kialakult helyzetről, és ha arra a következtetésre jutnak, hogy működőképes a koalíció, akkor az RMDSZ megteszi a javaslatát az új alpolgármester személyére.