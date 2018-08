Özönlenek a gyászolók Aretha Franklin ravatalához - galéria

Las Vegastól Miamiig, az Egyesült Államok minden részéből özönlöttek a gyászolók kedden Detroitba, hogy leróják végső tiszteletüket a soul augusztus 16-án elhunyt királynője, Aretha Franklin előtt a Charles H. Wright Afrikai-Amerikai Történeti Múzeumban.Aretha Franklint arannyal borított koporsóban ravatalozták fel két napra a múzeumban, hogy rajongói elbúcsúzhassanak a soul királynőjétől pénteki temetése előtt.A 76 éves Franklin detroiti otthonában hunyt el hasnyálmirigyrákban. Az énekesnőt a detroiti Woodlawn temetőben helyezik örök nyugalomra pénteken.Búcsúztatását aznap délelőtt tartják a Greater Grace templomban, ám csak a családtagok és a közeli barátok vehetnek részt a szertartáson, amelyen mások között ott lesz és énekelni fog Chaka Khan, Jennifer Hudson és Stevie Wonder, Bill Clinton volt amerikai elnök pedig egyike lesz azoknak, akik beszédet mondanak.Franklin már tinédzser évei végére professzionális előadó és képzett zongorista volt, húszas évei közepén szupersztárként ünnepelték, és kétség sem férhet hozzá, hogy kora legnagyszerűbb populáris énekese volt.Sok száz felvétele készült, és fél évszázad alatt több tucatnyi dala szerepelt a toplistákon, köztük 20 első helyen végzett az r'n'b toplistán. Hírnevét számos olyan dal alapozta meg, amelyek a hatvanas évek végén kerültek a toplisták élére, mint a You Make Me Feel Like A Natural Woman, a Chain of Fools vagy a Respect.Felvételei sokmillió példányban keltek el, 18 Grammy-díjat nyert és 1987-ben az első nő lett, akit beiktattak a Rock and Roll Hírességeinek Csarnokába.Bill Clinton a National Medal of Arts kitüntetést adományozta Franklinnek, George W. Bush pedig 2005-ben a legmagasabb rangú amerikai polgári elismeréssel, a Szabadság Elnöki Éremmel tüntette ki.