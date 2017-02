Pakisztáni katonák haltak meg indiai határőrök támadásában

A pakisztáni hadsereg közleménye szerint a határ túloldaláról keddre virradó éjjel nyitottak tüzet, majd a két fél között kialakult tűzpárbaj órákon át tartott.



A két dél-ázsiai atomhatalom között amúgy is feszült a viszony egy tavaly szeptemberben, szintén Kasmírban elkövetett támadás miatt, amelyben 19 indiai katona halt meg. Újdelhi szerint a merényletet Pakisztán által támogatott iszlamisták követték el, a vádat Iszlámábád tagadja. Az incidens óta már több mint 50 polgári személy és katona halt meg a határ pakisztáni oldalán, de indiai területről is jelentettek halálos áldozatokat.



A két ország 1947, vagyis India függetlenné válása és Pakisztán megalakulása óta három háborút vívott egymással, ebből kettőt a túlnyomó többségben muzulmánok lakta Kasmírért, amelyet Újdelhi és Iszlámábád is teljes egészében magának követel.