Panaszkodtak a világhírű regény nyelvezetére, kivették a tantervből

Kivették egy Mississippi államban lévő iskolakörzet tantervéből Harper Lee Ne bántsátok a feketerigót! című regényét.



A The Sun Herald helyi lap szerint Biloxi körzet vezetői a héten törölték a nyolcadik osztályosok olvasmánylistájáról a világirodalom egyik legnépszerűbb regényét.



Kenny Holloway választmányi alelnök közölte, hogy a körzet vezetéséhez számos panasz érkezett amiatt, hogy a regény nyelvezete "nyomasztó érzéseket kelt emberekben".



Az 1960-ban kiadott Pulitzer-díjas mű egy alabamai kisváros faji egyenlőtlenségét tárja fel egy fehér nő állítólagos megerőszakolása nyomán, amiért egy fekete férfit ítélnek el.



A mű a diákokat arra tanítja, hogy a könyörület és együttérzés nem a származástól és az oktatástól függ, ugyanezt más könyvekből is megtaníthatjuk a diákoknak - tette hozzá az alelnök.



A Sun Heraldnak küldött egyik email írója arra panaszkodott, hogy a regényben Harper Lee használja a néger szót.



Az amerikai írónő tavaly halt 89 éves korában. A Ne bántsátok a feketerigót! című regényéért, amely a tolerancia, a pártatlanság és az emberi méltóság kérdéseit járja körül, széppróza kategóriában kapta meg a Pulitzer-díjat. A könyvből világszerte több mint 30 millió példányt adtak el, 1962-ben Gregory Peck főszereplésével film is készült belőle, amely három Oscar-díjat kapott.