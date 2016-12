Páncélosok védik a tömegrendezvényeket Berlinben

Németországban a berlini kamionos merényletért felelősnek tartott Anis Amri halála után is érvényben maradnak a fokozott biztonsági intézkedések, a határellenőrzésért felelős szövetségi rendőrség megerősítette az átkelők védelmét, Berlinben pedig még páncélozott rendőrségi járműveket is kivezényelnek a nagyobb rendezvények védelmére.



Pénteken a német főváros jelképeként számon tartott Brandenburgi kapunál a hétfői terrortámadás áldozatainak emlékére szervezett esti koncerten jelentek meg a rendőrség páncélozott járművei. A helyszínre vezető utakat beton-terelőelemekkel torlaszolták el, a területre csak ellenőrzés után lehetett belépni, és a megszokottnál jóval több rendőr biztosította az eseményt, sokan géppisztollyal felfegyverkezve.



A megerősített rendőri jelenlétet a következő napokban biztosan fenntartják, de lehet, hogy még hetekig tart a magas fokú készültség - mondta a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaságnak Andreas Geisel, a tartományi rangú főváros kormányának - szenátus - belügyi kérdésekért felelős tagja.



Az intézkedések ugyan erősítik a biztonságot, de "teljes biztonság nincsen, és nem is szabad azt sugallni, hogy meg tudjuk teremteni" - húzta alá a belügyi szenátor.



A hétfői merénylet óta naponta ezernél is több rendőr járőrözik a közterületeken Berlinben, és beton-terelőelemekkel nemcsak a támadás helyszínét, a város nyugati részének központjában fekvő Breitscheid téri karácsonyi piacot vették körbe, hanem több más karácsonyi vásár területét is.



A támadás miatt felülvizsgálják a Brandenburgi kapunál tartandó szilveszteri népünnepély biztosítására kidolgozott koncepciót is, az új tervek szerint 2400 rendőr ügyel majd a várhatóan több százezer ember biztonságára, és ott is elhelyezik majd a teherautós, kamionos támadások kivédésére szolgáló betontömböket. Ezek aztán jövőre is rendre előkerülnek majd a tömegrendezvényeken, kihelyezésük szabályos eljárás része lesz - mondta Klaus Kandt berlini rendőrfőnök.



A szövetségi rendőrség is fokozta jelenlétét, a nagyobb pályaudvarokon és a repülőtereken golyóálló mellénnyel felszerelt, géppisztolyos rendőrök járőröznek, és megerősítették az úgynevezett mélységi ellenőrzést a határátkelők 30 kilométeres körzetében. Az intézkedéseket az ünnepek alatt végig fenntartják, de az utazóknak emiatt nem kell fennakadásokkal számolniuk.



A hétfő esti merényletben 12 ember meghalt, 53 ember megsebesült, 14-en továbbra is súlyos állapotban vannak. A tömegbe hajtó kamiont a hatóságok szerint egy veszélyes iszlamistaként számon tartott, elutasított menedékkérő, Anis Amri vezette. A tunéziai férfi ismeretlen körülmények között Franciaországba menekült, majd péntek hajnalban az olaszországi Milánóban bukkant fel, ahol rendőrökkel folytatott tűzharcban meghalt.