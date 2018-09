Párnapos csecsemőket is megkéseltek egy New York-i csecsemőotthonban péntek hajnalban

A tragédia New York város Queens negyedében történt, abban a kerületben, ahol többnyire ázsiaiak élnek. A csecsemőotthonban kilenc újszülött volt, a szülőkkel együtt.



A rendőrséget hajnalban riasztották a gyermeksírásra ébredő szomszédok. A kiérkező rendőrök három megkéselt újszülöttet és két felnőtt sérültet találtak. A feltételezett elkövető a padlón feküdt, eszméletlen állapotban, de újraélesztették. Személyazonosságát a rendőrség nem hozta nyilvánosságra, csak annyit közölt, hogy egy 52 éves férfiről van szó.



Valamennyi sérültet kórházba szállították, állapotuk az orvosi jelentés szerint válságos, de stabil, várhatóan mindannyian túlélik a késelést.



Juanita Holmes, a rendőrség munkatársa közölte: a bűncselekmény helyszínén két kést találtak. Elmondta azt is: a csecsemőotthon létéről a rendőrségnek nem volt tudomása. A CBS televízió tudósítása szerint elképzelhető, hogy az otthonnak nem volt működési engedélye.



Pénteken sajtótájékoztatót tartott a marylandi Aberdeen rendőrsége is. Jeffrey Gahler seriff bejelentette: elmebeteg volt az a nő, aki a csütörtökön egy raktár mellett három embert agyonlött, többeket megsebesített, majd öngyilkosságot követett el. A 26 éves Snochia Moseleyt mentális betegséggel kezelték - mondta a seriff.