Párt keres ritka csigájának egy brit tudós - videó

Párt keres ritka, balcsavaros csigájának egy brit tudós, hogy szaporítani tudja és tanulmányozhassa az utódjait ennek a furcsa, fordított puhatestűnek, amelyeknek nemcsak a csigavonala tekeredik a ház megszokottal ellentétes oldalán, de a belső szervei is fordítva helyezkednek el.Angus Davison, a Nottinghami Egyetem kutatója tavaly októberben intézett felhívást egy brit rádióadón, hogy párt keres Jeremynek, a csigájának, azt remélve, hogy a szaporítás hozzájárul az állatok - valamint az ember - testi aszimmetriájának kutatásához.A felhívásra ketten is jelentkeztek, egyikül az angol Ipswich egy csigarajongója, a másik egy majorcai tenyésztő. Sajnos a "házasságközvetítés" nem volt egyszerű, ugyanis a két csigajelölt, Lefty és Tomeu nem mutatott érdeklődést Jeremy iránt, csak egymással foglalkoztak."Mivel semmi jele nem mutatkozott eddig, hogy Jeremy akár Leftyvel, akár Tomeuval párzott volna, így hihetetlenül szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy nemcsak egy, de két példányt is találtunk ezekből a csodálatos ritkaságokból" - nyilatkozott Davison a Reutersnek.A két másik csiga, Lefty és Tomeu násza termékenynek bizonyult, eddig 170 utódot nemzettek, bár "balos" egy sem volt köztük, így a tudósnak még várnia kell a tanulmányokkal.Davison szerint valószínűbb, hogy a második, de még inkább a harmadik generációban jön világra a következő balcsavaros csiga.