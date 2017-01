Párttársait bírálta Trump

Donald Trump megválasztott amerikai elnök bírálta kedden a republikánusokat, amiért gyengíteni akarják a kormány független etikai hatóságának (Office of Congressional Ethics, OCE) hatalmát.



A január 20-án hivatalba lépő politikus a Twitter közösségi oldalon kérdőre vonta párttársait, amiért az etikai hatóság gyengítését helyezik előtérbe, miközben - mint fogalmazott - jelenleg annyi más sokkal fontosabb ügy van, köztük az adóreform vagy az egészségügy.



A republikánus képviselők helyi idő szerint hétfő este zárt ajtók mögött döntöttek arról, hogy korlátozzák az OCE hatalmát. A tervezett változások értelmében az eddig pártok felett álló hatóság a republikánus többségű képviselőház etikai bizottságának ellenőrzése alá kerülne. Ez egyúttal azt is jelentené, hogy kollégáik viselkedéséről maguk a képviselők mondanák ki a döntő szót.



A kérdésről kedden szavaz a képviselőház.



A honatyák viselkedése felett őrködő OCE-t még 2008-ban hozták létre abból a célból, hogy korrupció gyanúja esetén vizsgálódjon a képviselők ellen. A hatóság létrehozását korrupciós botrányok előzték meg, amelyek következményeként a kongresszus három képviselője is börtönben végezte. Többen azonban azt vetették a testület szemére, hogy túlzottan beleártja magát a képviselők munkájába.



A republikánusok döntése mindenesetre megbotránkoztatta a demokraták táborát.



"Az etika szemmelláthatóan az első áldozata az új republikánus kongresszusnak" - magyarázta Nancy Pelosi, a demokraták képviselőházi frakcióvezetője.



A változásokat szorgalmazó Bob Goodlatte republikánus képviselő azonban leszögezte, hogy a testület munkáját nem fogja akadályozni a kezdeményezés.