Pedofilhálózatot göngyölített fel az FBI, 84 gyermeket mentettek ki

A 84 kimentett gyermek között volt egy három hónapos kisbaba és ötéves testvére is - közölték a hatóságok csütörtökön.



A szövetségi nyomozók az egész országot behálózó nemzetközi bűnszervezetet számoltak fel, 120 gyermekkereskedőt letartóztattak. Ezzel egy időben - az amerikai hatóságokkal egyeztetve - letartóztatások történtek Kanadában, az Egyesült Királyságban, Thaiföldön, Kambodzsában és a Fülöp-szigeteken is.



Az FBI Twitteren közzétett közleménye szerint a szóban forgó bűnügyben négy napon keresztül összesen hét országos razziát hajtottak végre



A gyermekkereskedőket szállodákban, kaszinókban, kamionos parkolókban, vagy honlapjaik alapján beazonosított lakásokban fogták el. A letartóztatottak több mint a felét a déli Georgia államban vették őrizetbe, de Coloradóban és Dél-Texasban is elfogtak kiskorúakat szexuálisan kizsákmányoló és a szó szoros értelmében "szexuális ragadozóknak" eladó bűnözőket. A megmentett három hónapos kisbabát és ötéves testvérét például a család egyik rokona 600 dollárért akart eladni Denverben, mégpedig az FBI egyik beépített ügynökének.



Az FBI videót is nyilvánosságra hozott az akcióról.



2003 óta - amikor életre hívták az Elveszett Ártatlanság Országos Kezdeményezése nevű programot - a Szövetségi Nyomozó Iroda mintegy 6500 gyermeket mentett meg az emberkereskedőktől.