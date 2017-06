Pedofíliával vádolnak egy ausztrál bíborost, aki Ferenc pápa pénzügyi főtanácsadója

Vádat emeltek George Pell ausztrál bíboros, a vatikáni pénzügyek első számú felelőse ellen régre visszanyúló, többrendbeli szexuális erőszak miatt - jelentette be csütörtökön az ausztrál rendőrség.Victoria állam helyettes rendőrparancsnoka, Shane Patton elmondta, hogy Pell-lel szemben több panasztevő áll, további részleteket azonban nem közölt.

A 76 éves bíboros 1971-től szolgált papként a százezer lakosú ausztráliai Ballarat városban, később Melbourne, majd Sydney érseke volt, és Ferenc pápa 2014 februárjában nevezte ki a Vatikán teljes pénzügyi működéséért felelős gazdasági titkárság prefektusának.Pellt hosszú évek óta azzal gyanúsítják, hogy melbourne-i és sydney-i érseksége idején félrekezelte a papság pedofil ügyeit, de az utóbbi években ő került a nyomozások középpontjába, és többen személyesen is megvádolták ellenük gyermekkorukban elkövetett nemi erőszakkal.A papok által gyermekekkel szemben elkövetett szexuális visszaélések kivizsgálására létrehozott ausztrál bizottság, amely a múlt század második felében történt esetekkel foglalkozik, egy februárban közzétett munkajelentésében megállapította, hogyCsak Ballarat városában több mint nyolcszáz feljelentést tettek egykori áldozatok az utóbbi évtizedekben mintegy háromszáz pap ellen. A városban szolgáló egyik katolikus rend eddig 37 millió dollárnyi kártérítést fizetett.Az említett ausztrál bizottság tavaly február végén Rómában tanúként hallgatta megRómai meghallgatása utolsó napján George Pell személyesen is találkozott 16, ma már felnőtt férfi áldozattal és családtagjaikkal, és a találkozó után úgy nyilatkozott: "Ha a volt áldozatok közül csak egy is öngyilkosságot követett el, már az is túl sok volt!"Meghallgatása során úgy fogalmazott, hogy "nem lehet védeni a védhetetlent". "A katolikus egyház hatalmas kárt okozott és a hívőknek csalódást a papok által elkövetett szexuális visszaélések kezelésében" - mondta. Ugyanakkor