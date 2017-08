"Példa nélküli" természeti katasztrófa: 62 texasi megyében pusztított Harvey

Texasban vasárnap éjjel nem hogy apadt volna, hanem egyenesen, több mint ezer embert mentettek ki az otthonából, többek között Houstonban is. Meteorológusok előrejelzései szerint az esőzések várhatóan még erősödnek is és a viharzóna egészen szerdáig tombol Texasban. Szombaton és vasárnap mintegy 75-80 centiméternyi csapadék hullott, elsősorban Houstonra. Az Egyesült Államok negyedik legnagyobb városának számító Houston utcáin vasárnap estére mellkasig-vállig ért a víz, és bár a vihar délután mintegy 150 kilométernyire északra vonult, körívet leírva lassan visszatért a város fölé.Greg Abbott kormányzó bejelentette, hogya mentési munkálatokba és vasárnap estére már az állam 62 megyéjét nyilvánították katasztrófa sújtotta területnek., az államban háromszázezer embernél nincs áramszolgáltatás. A szövetségi Katasztrófaelhárító Hivatal (FEMA) Fort Worthban rendezte be központi elosztó segélytáborát, ahonnan mintegy félmillió palack ásványvizet, háromszázezer adag előre elkészített élelmiszercsomagot, továbbá generátorokat szállítanak majd a katasztrófa sújtotta vidékekre.Az esőzés mellett - annak következtében is -, s az Amerikai Vöröskereszt egyik menedékhelyét szintén fel kellett számolni az emelkedő vízszint miatt.Lezárták a Mexikói-öbölben lévő olajfúró-tornyokat és az olajfinomítókat is, s eddig 250 utat és országutat kellett lezárni. A houstoni George Bush nemzetközi repülőtéren - az előrejelzésekkel ellentétben - hétfőn mégsem indul meg a forgalom, vasárnap esti jelentés szerint a légikikötő meghatározatlan ideig zárva marad.- jelentette be a Fehér Ház szóvivőnője.