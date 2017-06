Pentagon: végeztek az Iszlám Állam "főmuftijával"

Turki al-Binali. Forrás: nypost.com

Jeff Davis újságíróknak elmondta, hogyA támadást, a kelet-szíriai Majádín városban hajtotta végre az amerikaiak vezette nemzetközi koalíció.Al-Binalit a Pentagonban a terrorszervezet vezetője, Abu Bakr al-Bagdadi bizalmasaként tartják számon, s hírszerzési források szerint ő irányította az Iszlám Állam külföldi harcosainak toborzását.- mondta el Jeff Davis. A szóvivő hozzátette: al-Binali

Sajtójelentések korábban beszámoltak arról is, hogy al-BinaliA bahreini születésű al-Binali haláláról már korábban is elterjedtek hírek, azonban azokat soha nem erősítették meg. A Pentagon szerintA Pentagon szóvivője azt is elmondta, hogy