Pénteken beiktatják hivatalába Donald Trumpot, az Egyesült Államok 45. elnökét

Az alkotmány értelmében az elnököt és az alelnököt az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelső bíróság elnöke esketi fel négy évre, pontban tizenkét órakor. Az alelnök esketésére fél tizenkettőkor kerül sor. Bár korában felmerült, hogy ezúttal nem a bíróság elnöke, hanem egyik tagja, a konzervatív Thomas Clarence főbíró vezeti a ceremóniát - s ő lett volna az első fekete főbíró, aki elnöki beiktatást vezet -, ez lekerült a napirendről, a feladat és a megtiszteltetés maradt a bíróság elnökéé, John Roberts bíróé .



A beiktatási ünnepséget 1937 óta mindig január 20-án tartják. Korábban március 4. volt a napja, de egy alkotmánymódosítással előbbre hozták az időpontot, hogy közelebb essen a választás - szintén alkotmányban rögzített - novemberi dátumához.



Az első elnök, George Washington beiktatása egyébként nem Washington DC-ben, hanem New Yorkban volt, 1789-ben. A krónikák szerint a magas George Washington lehajolt és megcsókolta a Bibliát, és igen nagy zavarban volt.



A mindenkori amerikai elnökök a Bibliára tett kézzel tesznek esküt. A presbiteriánus Donald Trump - aki mellett a felesége áll majd - két Bibliára tesz esküt: a családira, amelyet még az édesanyjától kapott és Abraham Lincoln elnök Bibliájára, amelyre az Uniót megmentő elnök tette a kezét 1861-es beiktatásakor.



Az eskütétel után Trump rövid beiktatási beszédet tart, majd az elnöki és az alelnöki pár elindul a Capitolium felől a Pennsylvania sugárúton a Fehér Házig. A mintegy két és fél kilométeres utat sétálva teszik meg, rezesbanda és parádés felvonulás kíséretében. Az út két oldalán tribünöket állítottak el, ott lesznek a hívek, s ezúttal valószínűleg a tüntetők is.



Az elnöki pár programja pénteken egyébként már jóval a beiktatási ünnepség előtt megkezdődik. Melania és Donald Trump a Fehér Ház melletti episzkopális templomban - ahová az amerikai elnökök rendszeresen járnak - reggeli szertartáson vesz részt, majd a Fehér Házban a leköszönő elnök és a first lady vendégei lesznek. Michelle és Barack Obama teára látja vendégül az utódokat. Ez is régi hagyomány. Innen indul aztán a leendő elnök és hitvese autókonvojjal a Capitoliumhoz.



Az ünnepi ceremónián három volt elnök is jelen lesz: George W. Bush, Bill Clinton és Jimmy Carter. Mindhárman a feleségükkel együtt érkeznek, vagyis jelen lesz Hillary Clinton is, aki a demokraták volt elnökjelöltjeként alulmaradt Donald Trumppal szemben az elnökválasztáson. Mintegy ötven demokrata párti kongresszusi képviselő viszont a távolmaradását jelezte.



A beiktatási ünnepség előtt, fél tíztől, majd délután fél négytől szabadtéri koncert lesz a Lincoln Emlékmű előtt.



Délután fél háromkor az új elnök és az új alelnök az arlingtoni nemzeti sírkertben megkoszorúzza az Ismeretlen Katona emlékművét, aztán négy órakor Donald Trump ismét rövid beszédet mond, ezúttal a Lincoln Emlékmű előtt, a koncert közben. A koncerten a countrymuzsika sztárjai lépnek fel.



Este hét órától az elnöki pár megnyit három hivatalos beiktatási bált, s ezzel végződik számukra az ünnepségsorozat. Ezen kívül azonban Washingtonban még vagy tucatnyi elegáns beiktatási bált rendeznek.



Az ünnepségsorozatot várhatóan tüntetések zavarják majd meg. Jó néhány tüntető előreláthatólag szervezetten érkezik a fővárosba. Az egyik San Franciscó-i lap például néhány nappal ezelőtt hirdetésben keresett tüntetőket: kosztot, kvártélyt és 2500 dolláros javadalmazást ígért a vállalkozó kedvűeknek. Egy csoport az "ellenállás fesztiválját" szándékozik megrendezni, egy másik csoport egyszerűen "meglepetést" ígér, nők egy csoportja pedig szombatra szervez Trump-ellenes protestáló menetet. Lesz felvonulás, amelyet a nemek egyenjogúságáért tartanak, rendeznek háborúellenes megmozdulást, amelyen részt vesz Jill Stein, a Zöld Párt volt elnökjelöltje, aki a választás után három szövetségi államban is kezdeményezte a voksok utóbb csúfos kudarcot vallott újraszámlálását, és kivonulnak a washingtoni utcára a marihuána szabad forgalmazásának hívei is, akik állítólag 4200 adag ingyen marihuánát osztogatnak majd (ez a szövetségi fővárosban nem büntetendő cselekmény.)



Szerda estig 27 csoport jelentette be, hogy tüntetni akar.



A fővárosba egyébként mintegy egymillió embert várnak, a biztonsági intézkedéseket alaposan megszigorították.



Donald Trump a hírek szerint már hétfőn "munkába áll".