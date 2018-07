Pénzhamisító műhelyt lepleztek le Dél- Olaszországban

Nyolcmillió euró értékben foglaltak le kiváló minőségben hamisított 50 eurós bankjegyeket az olasz hatóságok egy a dél-olaszországi Taranto település olajfaültetvényein kialakított műhelyben - közölte csütörtökön az olasz pénzügyőrség.



Az olasz pénzügyőrség különleges egységei "munka közben" csaptak le a pénzhamisító műhelyt üzemeltető három olasz férfira. A hatóságok szerint a hamisításhoz használt nyomtatók a legmagasabb technológiának felelnek meg. A hatóságok figyelmét az keltette fel, hogy a hamisításhoz szükséges nagy méretű gépek odaszállításához a banda nagy teherautókat is bérelt. Az épület körüli mozgást a pénzügyőrség légi felvételekkel rögzítette.



Dél-Olaszországnak ebben a térségében a pénzhamisítás évszázados bűnözési hagyománynak számít. A dél-olaszországi pénzhamisítók állítják elő Európában az eredetivel leginkább egyező hamis bankjegyeket, de ugyanennyire jártasak dokumentumok hamisításában is. Utoljára Nápolyban foglaltak le pénzhamisító műhelyt, ahol tíz nap alatt 15 millió euró értékben nyomtattak pénzt. Ennek a műhelynek "leányvállalatai" is voltak Romániában.