Pénzzé tesz 35 elefántot Zimbabwe

Az egykor virágzó dél-afrikai ország gazdasága széthullóban van és a zimbabwei kormány azt állítja, muszáj eladnia a helyi vadállomány egy részét, hogy gondoskodni tudjon az állampolgárairól és támogatni tudja a környezet megóvására irányuló erőfeszítéseket. A kormány az ország több millió dollárt érő elefántcsont-készleteinek eladását is napirendre tűzte.



A zimbabwei vezetőség csak most erősítette meg hivatalosan az állatok december 23-i eladását. Korábban állatvédő aktivisták számoltak be arról, hogy az elefántokat repülőgéppel szállították el Kínába. A zimbabwei park- és vadgazdálkodási hatóság nem hozta nyilvánosságra, hogy Kína mennyit fizetett a 35 állatért, és azt sem, hogy felnőtt példányokat adtak-e el a kelet-ázsiai országnak.



Két évvel ezelőtt történt már hasonló eladás az országban, ami ugyanilyen felháborodást váltott ki az aktivisták részéről.



Az afrikai ország vadgazdálkodási hatósága szerint 36 ezernél is több elefánt él az országban. A decemberben eladott példányok, amelyeket a Hwange Nemzeti Parkban fogtak be, három kínai vadasparkba kerültek.



A zimbabwei hatóság szerint az eljárás során betartották a nemzetközi szabályokat. Hozzátették, korábban már Európába és az Egyesült Államokba is adtak el más állatokat.