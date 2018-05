Pénzzel tömött táskákat találtak a volt malajziai kormányfő gyerekeinél

A 114 millió ringgitet (malajziai dollárt) 35 táskába tömve találták meg a rendőrök a házkutatások során a kormány ellenőrzése alatt álló 1Malaysia Development Berhad stratégiai fejlesztési alap (1MDB) ügyleteit vizsgáló korrupcióellenes nyomozás keretében. Találtak 37 ékszerekkel és karórákkal megpakolt táskát is, ezeknek az értékét még nem számolták ki.



Egy rendőri vezető, Amar Singh elmondta: az egyik átkutatott lakásban Najib Razak volt kormányfő fia, a másikban pedig a lánya lakott. A harmadikban épp nem lakott senki.



A The Wall Street Journal amerikai napilap és a Sarawak Report londoni székhelyű oknyomozó portál 2015-ben tárta fel, hogy Najib Razak kormányfőként 2,67 milliárd ringgitnek (jelenlegi árfolyamon több mint 180 milliárd forintnak) megfelelő összeget irányított át az 1MDB-től saját bankszámláira. Mind a volt kormányfő, mind az alap tagadta, hogy bűncselekmény történt volna. A malajziai ügyészség vizsgálata 2016 januárjában felmentette a miniszterelnököt e vádak alól.



Razak nemrég elveszítette a hatalmát, miután a május közepén tartott parlamenti választáson a 92 éves Mahathir Mohamed vezette ellenzéki tömörülés szerezte a legtöbb szavazatot. A megválasztott miniszterelnök utasítására a hatóságok megtiltották Najib Razaknak, hogy elhagyja az országot, valamint leváltották a főügyészt, aki korábban elutasította a vádemelést a volt kormányfő ellen korrupció miatt. Az új hatalom elrendelte azt is, hogy az ügyészség oldja fel az 1MDB-ügyről szóló bűnügyi akták titkosságát.



Egy héttel ezelőtt a malajziai rendőrség 284 luxustáskákat tartalmazó dobozt, valamint tucatnyi, készpénzt és ékszert rejtő táskát foglalt le Razak egyik Kuala Lumpur-i ingatlanában.