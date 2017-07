Petya újra támadt, de az ukránok megakadályozták a terjedését

A miniszter szavai szerint a támadás kedden helyi idő szerint 13.40-kor indult, 15.00-kor az ukrán kiberrendőrség blokkolta a vírust, és megakadályozta elterjedését.



Avakov kijelentette, hogy a támadás a korábbihoz hasonlóan az ukrán M.E.Doc. vállalat szervereiről indult. A cégnél előző nap a kiberrendőrség házkutatást tartott, és lefoglalta szervereit. A miniszter szavai szerint a kiberbűnözők által a szervereken hagyott nyomok azt mutatják, hogy a támadás nyilvánvalóan oroszországi forrásból eredt.



A Petya nevű zsarolóvírus múlt kedden lendült támadásba Ukrajnában, és villámgyorsan terjedt el az országban, majd túl annak határain is. Az összes érintett ország közül Ukrajnában okozta a legtöbb gondot, megtámadva a számítógépeket mintegy harminc pénzintézetben, köztük a magyar OTP leánybankjában, valamint számos - állami és magán - szolgáltató, illetve gyártóvállalatnál, a Boriszil reptéren, de a leállított csernobili atomerőműben is. Az ukrán kormány viszont már aznap megnyugtatta a közvéleményt, hogy a hackertámadás stratégiai létesítmények működésében nem okozott fennakadást, a következő napon pedig közölte, hogy meg is fékezték az országban a vírus további terjedését. Egy-két napba viszont még beletelt, amíg mindenhol újra működőképessé vált a teljes számítástechnikai rendszer.



Az ukrán kiberrendőrség szerint a támadás az M.E.Doc. könyvelési programjáról indult, és egy programfrissítéssel települt be a rendszerekbe a vírus. Ezt állítólag több szakértő is megerősítette, az M.E.Doc vállalat viszont váltig állítja, hogy a vírus nem az ő szervereikről terjedt szét.



Szerhij Demegyuk, az ukrán rendőrség kiberbűnözés elleni részlegének vezetője a héten egy sajtónyilatkozatban kijelentette, hogy a M.E.Doc. vállalatot akár büntetőjogi felelősség is terhelheti azért, mert tudott a biztonsági kockázatról, ami a vírus elterjedését okozta, de nem tettek ellene semmilyen megelőző intézkedést.