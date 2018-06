Politikai foglyokat engedtek szabadon Venezuelában

Szombaton negyven, két nap alatt összesen nyolcvan politikai foglyot engedtek szabadon a hatóságok Venezuelában Nicolás Maduro elnök döntése alapján - jelentette be az állami televízióban Jorge Rodríguez tájékoztatási miniszter.



Rodríguez arról nem beszélt, hogy még hány politikai fogoly szabadulhat ki. Pénteken kiengedték a börtönből az ellenzék több kulcsfiguráját is, így Daniel Ceballost, San Cristóbal korábbi polgármesterét és Ángel Vivas nyugalmazott tábornokot is.



Szombaton visszanyerte szabadságát a több mint egy éve bebörtönzött Gilber Caro képviselő is, akit hazaárulással és katonai fegyverek ellopásával vádoltak. Kiszabadult Raúl Emilio Baduel is, aki a szintén bebörtönzött Raúl Isaías Baduel tábornok fia. Az idősebb Baduelt tavaly tavasszal fosztotta meg rangjától Maduro arra hivatkozva, hogy a tábornok összeesküvésben vett részt. Fia már négy éve börtönben ült, mert a vád szerint lázadást szított, és államellenes összeesküvést szervezett. Elhagyhatta a börtönt Wilmer Azuaje is, aki korábban szintén ellenzéki parlamenti képviselő volt.



Szabadulásuk előtt a fogvatartottaknak részt kellett venniük egy ceremónián, melyen a vitatott körülmények között megválasztott alkotmányozó gyűlés elnöke, Delcy Rodríguez arról beszélt, hogy a béke és a megbékélés jegyében engedik szabadon őket.



A kiszabadult foglyok szabadságát viszont továbbra is korlátozzák; sokan nem hagyhatják el az országot és a sajtónak sem nyilatkozhatnak.



Nicolás Madurót májusban újraválasztották, de az elnökválasztás sem a helyi ellenzék, sem nemzetközi megfigyelők szerint nem felelt meg a demokratikus normáknak. A Foro Penal jogvédő szervezet szerint mintegy 350 politikai fogoly van rács mögött Venezuelában, de ezt az ország baloldali kormány tagadja.



Venezuela történetének legsúlyosabb alkotmányos, politikai és gazdasági válságát éli. Az ország szinte kizárólag kőolajat exportál, és az olaj árának esése és a korrupció miatt a gazdaság összeomlott, és elszabadult az infláció, melyet szakértők jelenleg 13 000 százalékosra becsülnek éves szinten. Emellett az ellenzéki többségű parlamentet a hatalom teljesen ellehetetlenítette.