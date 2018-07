Pozitívan értékelte Putyin és Trump a Helsinkiben tartott találkozójukat a sajtótájékoztatón

Fotó: MTI

Egyaránt pozitív mérleget vont Helsinkiben hétfőn tartott csúcstalálkozójukról Vlagyimir Putyin orosz államfő és Donald Trump amerikai elnök. Vlagyimir Putyin szerint nem sikerült ugyan minden problémát megoldani, de - mint fogalmazott - a kezdeti lépést megtették. Donald Trump "termékeny és konstruktív párbeszédről" beszélt. Az orosz elnök szerint az amerikai partnerével folytatott tárgyalások a bizalom helyreállítását szolgálják.Hangsúlyozta, megbeszéléseik Trumppal őszinték és hasznosak voltak. Mint mondta, a mostani egy nehéz időszak az orosz-amerikai kapcsolatokban, de nincs objektív oka ezeknek a nehézségeknek, a hidegháború ugyanis véget ért. A két államfő előbb több mint két órán keresztül négyszemközt tárgyalt egymással, majd szélesebb körben munkaebédre került sor.A találkozót követő közös sajtótájékoztatón Putyin kijelentette: Oroszország nem avatkozott be az Egyesült Államok 2016-os elnökválasztási folyamatba. Az orosz elnök utalt arra, hogy hogy megbeszélésük során Trump szóba hozta a témát. Ugyanakkor leszögezte: az amerikai állításokhoz kézzelfogható bizonyítékot kellene szolgáltatni. Oroszországnak és az Egyesült Államoknak egyesíteniük kell erőfeszítéseiket a közös fenyegetésekkel szemben - mondta Vlagyimir Putyin orosz elnök Helsinkiben a Donald Trump amerikai elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján hétfőn.Ma mindkét ország teljesen új kihívásokkal néz szembe, így például azzal, hogy a nemzetközi biztonsági egyensúly veszélyes mértékben felborult, regionális válságok alakulnak ki, terjed a terrorista fenyegetés és a határokon átnyúló szervezett bűnözés, miközben a világgazdaságban szaporodnak a problémák, ökológiai és más jellegű kockázatokkal kell számolni. Mindezzel csak együttes erővel tudunk megbirkózni - hangsúlyozta az orosz elnök.Putyin leszögezte: meg kell hosszabbítani a nukleáris fegyverek korlátozásáról szóló, 2010-ben aláírt START III. egyezmény hatályát az Egyesült Államok és Oroszország között. Moszkvának és Washingtonnak számos katonai-politikai kérdésben kell folytatnia az együttműködést, különösen ami az amerikai rakétavédelmi rendszereket illeti - mondta Putyin közölve azt is, hogy konkrét javaslatokat tett Trumpnak a fegyverek korlátozásáról.A "katonai-politikai és leszerelési dossziéban" szerinte szerepelnie kell például az új START-szerződés hatályának meghosszabbításán kívül a közép- és nagy hatótávolságú rakéták felszámolásáról szóló megállapodás végrehajtásának, illetve az űrben telepítendő fegyverrendszerek kérdésének, akárcsak annak, hogy miként kezeljük az amerikai globális rakétavédelmi rendszer körül kialakult veszélyes helyzetet.Putyin egyben nagyra értékelte Donald Trump hozzájárulását a Koreai-félsziget problémáinak rendezéséhez.

