Pszichiáterek az alkotmány 25. módosítása alapján távolítanák el Trumpot

Duty to Warn néven pszichiáterekből álló mozgalom alakult az Egyesült Államokban, melynek célja, hogy az amerikai alkotmány 25. módosítása alapján eltávolítsák hivatalából Donald Trump elnököt - derül ki a Trumppal rendszeresen szembehelyezkedő, The New Yorker című magazin e heti számából.A Duty to Warn, melyet leginkább úgy lehetne magyarra fordítani, hogy Kötelességünk figyelmeztetni, azt állítja, hogy az elnök "gyógyíthatatlan, rosszindulatú nárcizmusban szenved, amely miatt képtelen ellátni az elnöki feladatokat, és veszélyt jelent a nemzetre".Az amerikai alkotmány 25. kiegészítése arra ad lehetőséget, hogy a kormány tagjainak többsége vagy egy kongresszus által kijelölt testület az alelnök, ez esetben Mike Pence vezetésével alkalmatlannak nyilvánítsa az elnököt feladatai ellátására. Az alkotmány értelmében az elnök szintén kinyilváníthatja, hogy nem képtelen ellátni feladatait, mire válaszul az elmozdítást kezdeményezők újabb, ezzel ellentétes nyilatkozatot tehetnek, s ez esetben a kongresszus kétharmados többséggel leválthatja Trumpot. Ez jelenleg lehetetlen lenne demokrata és republikánus párti összefogás nélkül.A lap a Trumppal nyilvános vitában álló republikánus szenátor, Bob Corker pár nappal ezelőtti megjegyzésére hivatkozik, miszerint a Fehér Ház jelenleg olyan, mint egy "felnőtteknek fenntartott napközi otthon". Corker megjegyzése után a Vanity Fair című folyóirat - meg nem nevezett forrásokra hivatkozva - már arról tudósított, hogy Donald Trump egyes munkatársai állítólag amiatt aggódnak, hogy az elnök "nem stabil" és "szétesőben van", s idézte Trump korábbi stratégiai főtanácsadóját, Steve Bannont is, aki szerint Trump elnökségét nem az alkotmányos elmozdítás, az impeachment, hanem a 25. alkotmánymódosítás fenyegeti.A pszichiáterek mozgalma szombaton 14 nagyvárosban tartott gyűléseket. Ezeken a The New Yorker szerint elmegyógyászati szakemberek, pszichológusok és pszichiáterek tartottak előadásokat Trump vélelmezett veszélyességéről, és több helyütt temetési menetet utánzó felvonulást is szerveztek.A lap idézi dr. John Gartnert, aki arról számolt be, hogy a rendezvényeken több ezer résztvevő jelent meg. Gartner elmondta azt is, hogy a szövetségi fővárosban, Washingtonban a csoport kitüntette Jamie Raskin marylandi demokrata párti képviselőt, aki a csoport által is támogatott törvényjavaslatot terjesztett elő a kongresszusban. A törvénytervezet az elnök képességeinek felülvizsgálatát és elnöki alkalmasságának megállapítását javasolja. Raskin szerint egy, a kongresszus által kinevezett bizottságnak kellene meghatároznia, hogy "mentális betegsége" miatt az elnök képes-e ellátni hivatali teendőit.Az Egyesült Államok történetében már előfordult, hogy egy politikust a mentális állapotára célozgatva próbáltak meg lejáratni. 1964-ben pszichiáterek Barry Goldwater arizonai szenátor, republikánus elnökjelölt elmeállapotának épségét kérdőjelezték meg, megpróbálva kétségeket támasztani azt illetően, hogy Goldwater egyáltalán alkalmas lenne-e elnöknek. A történtek után az Amerikai Pszichiátriai Szövetség etikai szabályzatot adott ki, amelyben kimondta, hogy pszichiáterek nem mondhatnak nyilvánosan véleményt politikusokról és közszereplőkről, hacsak nem vizsgálták meg őket személyesen.A most alakult mozgalom résztvevői közül 27 pszichiáter nemrégiben esszégyűjteményt is megjelentetett azzal a címmel, hogy Donald Trump veszélyes esete: 27 pszichiáter és elmegyógyász szakember felbecsüli az elnököt.A magazin arról nem ír, hogy milyen forrásokból finanszírozza magát a szervezet, de a Duty to Warn azt is bejelentette, kampányfinanszírozási szervezetet, úgynevezett PAC-ot hoznak létre, hogy pénzt gyűjtsenek olyan jelöltek támogatására, akik vállalják Trump elmozdítását az alkotmány 25. kiegészítése alapján.