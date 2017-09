Putyin csütörtökön Erdogannal tárgyal

Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön munkalátogatás keretében Recep Tayyip Erdogan török államfővel tárgyal Ankarában.



A török államfői hivatal sajtóosztályának szerda esti közleménye szerint a két vezető Erdogan elnöki palotájában találkozik majd egymással.



A TRT Haber állami hírtelevízió értesülése alapján a megbeszélés elsődleges témái a Szíriában kialakítandó biztonsági övezetek, az észak-iraki kurdok szeptember 25-i függetlenségi referenduma, valamint az Sz-400-as légvédelmi rakétarendszer lesznek. Erdogan és Putyin hétfői telefonbeszélgetésük során mindketten egyetértettek Szíria és Irak területi egységének megőrzésében.



A szíriai biztonsági övezetek létrehozásáról az érvényben lévő általános tűzszünetért kezeskedő Moszkva, Ankara és Teherán az asztanai béketárgyalások legutóbbi fordulóján, szeptember közepén állapodtak meg. Az viszont még nem tisztázott, hogy a kijelölt területeket, amelyek a Damaszkusztól keletre fekvő Kelet-Gúta térségére, Idlíb tartományra, valamint Homsz tartomány északi felének, illetve Latakia, Aleppó és Hama tartományok meghatározott részeire terjednek ki, mely államok fogják ellenőrizni.



Törökország, valamint Oroszország és Irán ugyanakkor ellentétes oldalon áll a konfliktusban. Moszkva és Teherán Bassár el-Aszad szíriai elnök oldalán avatkozik be, Törökország pedig a felkelők támogatására indított hadműveletet tavaly nyáron a szomszédos arab ország északi részében.



Oroszország és a NATO-tag Törökország szeptember közepén írta alá az Sz-400-as (Triumf) típusú orosz légvédelmi rakéták megvásárlásáról szóló szerződést, Ankara pedig már ki is fizette az előleget. Erdogan a lépést követően a NATO-tagállamokhoz címezve szavait kijelentette: Törökország maga rendelkezik arról, milyen módon szavatolja saját biztonságát.



A két ország elnökének csütörtöki találkozójának témája lesz még az ukrán tranzit elkerülését célzó Török Áramlat gázvezeték megépítése is, amelyről Ankara és Moszkva tavaly októberben kötötte meg a kormányközi megállapodást.



A török és az orosz vezető legutóbb július 8-án, a G-20-csoport hamburgi csúcstalálkozóján egyeztetett személyesen.